«Людей там нет»: Гладков — о сокращении поставок продуктов в белгородское приграничье

Губернатор Белгородской области прокомментировал ситуацию в хуторе Валковский

В приграничный хутор Валковский Белгородского района с 21 июля будут ввозить продукты один раз в неделю — такое объявление начало распространяться в Сети. Местные жители негодуют. На жалобы ответил губернатор, но, по его информации, в населённом пункте никто не живёт.