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Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Губернатор Белгородской области прокомментировал ситуацию в хуторе Валковский

«Людей там нет»: Гладков — о сокращении поставок продуктов в белгородское приграничье

24 июля 2024, 17:08
Фото: Kandinsky

Губернатор Белгородской области прокомментировал ситуацию в хуторе Валковский

В приграничный хутор Валковский Белгородского района с 21 июля будут ввозить продукты один раз в неделю — такое объявление начало распространяться в Сети. Местные жители негодуют. На жалобы ответил губернатор, но, по его информации, в населённом пункте никто не живёт.
Сюжет
ВСУ

Вячеслав Гладков в прямом эфире «10 вопросов губернатору» прокомментировал жалобу жителей хутора Валковский Белгородского района на сокращение поставок продуктов.

Хутор попал в список населённых пунктов, куда с 23 июля решили ограничить въезд. Причиной стали напряжённые условия из-за постоянных атак со стороны ВСУ. По информации главы региона, все люди из Валковского уже уехали, и сейчас там никто не проживает.

«В Валковском, по моей информации, сейчас людей нет. Все уже выехали. Конечно, в этой ситуации возить продукты не допустимо. Будем заниматься дальше решением других проблем», — сообщил Гладков.

Ранее мы писали, что местные раскритиковали решение о сокращении поставок продуктов в населённый пункт. Жителям сообщили, что с 21 июля продукты им будут привозить только один раз в неделю.

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#Валерия Колесникова#Общество#Продукты#Жители#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Приграничье#Населённый пункт#Атаки#Ограничение въезда
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