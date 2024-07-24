«Людей там нет»: Гладков — о сокращении поставок продуктов в белгородское приграничье

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Вячеслав Гладков в прямом эфире «10 вопросов губернатору» прокомментировал жалобу жителей хутора Валковский Белгородского района на сокращение поставок продуктов.
Хутор попал в список населённых пунктов, куда с 23 июля решили ограничить въезд. Причиной стали напряжённые условия из-за постоянных атак со стороны ВСУ. По информации главы региона, все люди из Валковского уже уехали, и сейчас там никто не проживает.
«В Валковском, по моей информации, сейчас людей нет. Все уже выехали. Конечно, в этой ситуации возить продукты не допустимо. Будем заниматься дальше решением других проблем», — сообщил Гладков.
Ранее мы писали, что местные раскритиковали решение о сокращении поставок продуктов в населённый пункт. Жителям сообщили, что с 21 июля продукты им будут привозить только один раз в неделю.