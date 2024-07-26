Ливерморий не предел: учёные на полпути к созданию самого тяжёлого элемента 120

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
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Updated Сегодня, 09:11
Американские учёные сообщили о синтезе нового химического элемента под названием ливерморий — он находится под 116-м порядковым номером. Новый элемент был получен необычным способом: путем облучения ядер титана кюрием. Такое открытие поможет учёным приблизиться к области трансурановых элементов, чьи ядра могут обладать усиленной стабильностью и длительным существованием. Их совокупность прозвали «островом стабильности».
Чтобы получить 116-й элемент, учёным понадобился пучок титана-50 — для его получения титан нагрели до 1,6 тысяч градусов по Цельсию и облучили его микроволнами, которые уничтожили 22 электрона и подготовили ионы к разгону. Получившийся пучок направили на цель, которую триллионы ионов били каждую секунду. Почти за месяц исследования команда учёных получила два атома ливермория.
Примечательно ещё и то, пучок титана впервые использовали для создания тяжёлого элемента, а последние четыре элемента получили с помощью пучка кальция-48.
Уже в следующем году учёные хотят открыть 120-й элемент. Если задумка осуществится, то он может стать самым тяжёлым из когда-либо созданных.
Напомним, что в таблицу Менделеева 113-й, 115-й, 117-й и 118-й элементы вошли ещё в 2020 году. Тогда они получили условные названия: унунтритий, унунпентий, унунсептий и унуноктий. При этом 113-й элемент мог быть назван японием, поскольку стал первым японским элементом в таблице. Оставшиеся же элементы должны были назвать российско-американские учёные.
114-й и 116-й же элементы учёные открыли ещё в 2011 году. Первый из них получил название флеровий.