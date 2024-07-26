Ливерморий не предел: учёные на полпути к созданию самого тяжёлого элемента 120

Напомним, что в таблицу Менделеева 113-й, 115-й, 117-й и 118-й элементы вошли ещё в 2020 году. Тогда они получили условные названия: унунтритий, унунпентий, унунсептий и унуноктий. При этом 113-й элемент мог быть назван японием, поскольку стал первым японским элементом в таблице. Оставшиеся же элементы должны были назвать российско-американские учёные.