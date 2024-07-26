Белгородский «Салют» восполнил ряды старыми-новыми игроками

Тимур Дудайти тоже «возвращенец». Он был в составе салютовцев с 2021 по 2023 год. В белгородском клубе полузащитник сыграл 64 матча и забил один гол. Последний год он также, как и Владислав, играл за «Динамо» из Брянска. На его счету за это время 13 матчей.