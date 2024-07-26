Белгородский «Салют» восполнил ряды старыми-новыми игроками

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Состав белгородского футбольного клуба «Салют» пополнился тремя игроками: 29-летним нападающим Владиславом Фасхутдиновым, 21-летним полузащитником Данилой Матвевниным и 27-летним полузащитником Тимуром Дудайти.
Как сообщили в пресс-службе клуба, Владислав Фасхутдинов ранее выступал за две белгородские команды — «Энергомаш» и старооскольский «Металлург-Оскол». Также нападающий играл за «Рязань» и саратовский «Сокол».
Прошлый сезон Фасхутдинов провёл в Дивизионе А LEON-Второй лиги, выступая за брянское «Динамо», где он играл в золотой и серебряной группах. За брянцев Фасхутдинов провёл 24 матча и забил четыре гола. Всего на профессиональном уровне Владислав забил 57 мячей в 238 матчах.
Полузащитник Данила Матвевнин — воспитанник шебекинской «Академии спорта». Он уже выступал за «Салют» с 2020 по 2023 год. За это время футболист провёл 70 матчей и забил девять голов. Сейчас Данила снова подписал контракт с клубом. В начале текущего сезона он играл за казанский «Сокол», где поучаствовал в 11 матчах
Тимур Дудайти тоже «возвращенец». Он был в составе салютовцев с 2021 по 2023 год. В белгородском клубе полузащитник сыграл 64 матча и забил один гол. Последний год он также, как и Владислав, играл за «Динамо» из Брянска. На его счету за это время 13 матчей.
Напомним, что в начале июля сразу три игрока покинули «Салют». Полузащитники Рони Михайловский и Илья Бурюкин, а также защитник Владислав Дысь по разным причинам разорвали контракт с футбольным клубом.