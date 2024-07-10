Белгородский футбольный клуб «Салют» лишился сразу троих игроков

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Сразу три игрока покинули белгородский футбольный клуб «Салют»: полузащитники Рони Михайловский и Илья Бурюкин, а также защитник Владислав Дысь.
Как сообщил ФК «Салют» в своей группе во «ВКонтакте», Михайловский присоединился к команде в сентябре прошлого года и провёл 11 матчей. Бурюкин с июля прошлого года принял участие в 31 матче в составе команды, а Дысь сыграл три матча за полгода.
Михайловский и Дысь расторгли контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Бурюкин принял решение завершить профессиональную карьеру.
Напомним, белгородцы в последней игре Второй лиги Б обыграли «Динамо» со счётом 4:1. Правда, не всё прошло так гладко, как хотелось бы. Некоторые болельщики пожаловались на плохую организацию матча.