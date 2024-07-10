Белгородский футбольный клуб «Салют» лишился сразу троих игроков

Как сообщил ФК «Салют» в своей группе во «ВКонтакте», Михайловский присоединился к команде в сентябре прошлого года и провёл 11 матчей. Бурюкин с июля прошлого года принял участие в 31 матче в составе команды, а Дысь сыграл три матча за полгода.