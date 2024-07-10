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Белгородский футбольный клуб «Салют» лишился сразу троих игроков

Белгородский футбольный клуб «Салют» лишился сразу троих игроков

10 июля 2024, 11:47
Фото: 1MI
В белгородском футбольном клубе произошли изменения: команду покинули три игрока. Двое расторгли контракт с «Салютом», а третий решил завершить профессиональную карьеру. Подробности сообщили в пресс-службе клуба.
Сюжет
Футбол

Сразу три игрока покинули белгородский футбольный клуб «Салют»: полузащитники Рони Михайловский и Илья Бурюкин, а также защитник Владислав Дысь.

Как сообщил ФК «Салют» в своей группе во «ВКонтакте», Михайловский присоединился к команде в сентябре прошлого года и провёл 11 матчей. Бурюкин с июля прошлого года принял участие в 31 матче в составе команды, а Дысь сыграл три матча за полгода.

Михайловский и Дысь расторгли контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Бурюкин принял решение завершить профессиональную карьеру.

Напомним, белгородцы в последней игре Второй лиги Б обыграли «Динамо» со счётом 4:1. Правда, не всё прошло так гладко, как хотелось бы. Некоторые болельщики пожаловались на плохую организацию матча.

Счёт 4:1 и жалобы на организацию: как прошёл последний матч белгородского «Салюта»
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