Неудачи «Салюта» продолжаются: белгородцы проигрывают второй матч подряд

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Во втором контрольном матче южного сбора «Салют» сыграл с командой «Ангушт» из Назрани. Игра снова прошла для белгородцев неудачно и завершилась со счётом 0:1.
Победу у «Салюта» вырвали на третьей минуте, когда игрок соперника Магомед Гугуев забил победный мяч.
Белгородская команда отправилась на южный сбор в Ставропольский край. С 12 по 22 июля в Кисловодске пройдёт серия тренировочных матчей. Первый из них состоялся 15 июля. «Салют» встретился с «Победой» из Хасавюрта и, что иронично, проиграл, уступив два очка.
Следующими соперниками белгородцев станут представители LEON-Второй лиги Б. Матчи пройдут: