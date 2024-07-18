Неудачи «Салюта» продолжаются: белгородцы проигрывают второй матч подряд

Белгородская команда отправилась на южный сбор в Ставропольский край. С 12 по 22 июля в Кисловодске пройдёт серия тренировочных матчей. Первый из них состоялся 15 июля. «Салют» встретился с «Победой» из Хасавюрта и, что иронично, проиграл, уступив два очка.