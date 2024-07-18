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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

«Салют Белгород»

Неудачи «Салюта» продолжаются: белгородцы проигрывают второй матч подряд

18 июля 2024, 11:29
Фото: ФК «Салют Белгород» в ВК
«Салют Белгород»

Белгородский «Салют» вновь не смог одержать победу на юге

Серия контрольных матчей на юге началась с поражения, им же продолжилась. «Салют» уступил «Ангушту» из Назрани. Следующий матч состоится 19 июля. Подробности сообщили в пресс-службе клуба.
Сюжет
Футбол

Во втором контрольном матче южного сбора «Салют» сыграл с командой «Ангушт» из Назрани. Игра снова прошла для белгородцев неудачно и завершилась со счётом 0:1.

Победу у «Салюта» вырвали на третьей минуте, когда игрок соперника Магомед Гугуев забил победный мяч.

Белгородская команда отправилась на южный сбор в Ставропольский край. С 12 по 22 июля в Кисловодске пройдёт серия тренировочных матчей. Первый из них состоялся 15 июля. «Салют» встретился с «Победой» из Хасавюрта и, что иронично, проиграл, уступив два очка.

Следующими соперниками белгородцев станут представители LEON-Второй лиги Б. Матчи пройдут:

  • 19 июля в 17:00 — «Динамо» из Ставрополя;
  • 21 июля в 17:00 — «Зенит-2» из Санкт-Петербурга;
  • 22 июля в 12:00 — «Нарт» из Черкесска.
Белгородский «Салют» уступил «Победе» в Ставропольском крае
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#Валерия Колесникова#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Белгород#Кисловодск#Ангушт#Назрань
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