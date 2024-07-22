Белгородский «Салют» начал южный сбор с поражений, но смог реабилитироваться

Белгородский «Салют» обыграл петербургский «Зенит-2»

После двух поражений и ничьей белгородские футболисты одержали первую победу в рамках контрольного южного сбора, обыграв «Зенит-2». Салютовцы продолжают серию подготовительных матчей в преддверии нового сезона, сообщили в пресс-службе белгородского клуба.