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«Салют Белгород»

Белгородский «Салют» начал южный сбор с поражений, но смог реабилитироваться

22 июля 2024, 08:33
Фото: ФК «Салют Белгород» в ВК
«Салют Белгород»

Белгородский «Салют» обыграл петербургский «Зенит-2»

После двух поражений и ничьей белгородские футболисты одержали первую победу в рамках контрольного южного сбора, обыграв «Зенит-2». Салютовцы продолжают серию подготовительных матчей в преддверии нового сезона, сообщили в пресс-службе белгородского клуба.
Сюжет
Футбол

Состоялся четвёртый контрольный футбольный матч в рамках южного сбора. Салютовцы сыграли в Железноводске с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась счётом 3:1 в пользу белгородцев.

Как рассказали в футбольном клубе, голы забили полузащитники Денис Белобаев и Кирилл Гордеев, а также защитник Артём Семейкин, успешно реализовав пенальти.

Следующий заключительный матч серии пройдёт в понедельник, 22 июля, в 12:00. «Салют» сыграет с черкесским «Нартом» в посёлке Капельница на стадионе «Машук».

Третий матч белгородские футболисты сыграли вничью с «Динамо» из Ставрополя. Счёт составил 2:2. Дублем отметился нападающий Илья Визнович.

Две первые игры серии прошли для «Салюта» неудачно. Оба матча команда проиграла.

Неудачи «Салюта» продолжаются: белгородцы проигрывают второй матч подряд
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