Белгородский «Салют» начал южный сбор с поражений, но смог реабилитироваться

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Состоялся четвёртый контрольный футбольный матч в рамках южного сбора. Салютовцы сыграли в Железноводске с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Игра закончилась счётом 3:1 в пользу белгородцев.
Как рассказали в футбольном клубе, голы забили полузащитники Денис Белобаев и Кирилл Гордеев, а также защитник Артём Семейкин, успешно реализовав пенальти.
Следующий заключительный матч серии пройдёт в понедельник, 22 июля, в 12:00. «Салют» сыграет с черкесским «Нартом» в посёлке Капельница на стадионе «Машук».
Третий матч белгородские футболисты сыграли вничью с «Динамо» из Ставрополя. Счёт составил 2:2. Дублем отметился нападающий Илья Визнович.
Две первые игры серии прошли для «Салюта» неудачно. Оба матча команда проиграла.