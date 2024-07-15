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«Салют Белгород»

Белгородский «Салют» уступил «Победе» в Ставропольском крае

15 июля 2024, 10:16
Фото: ФК «Салют Белгород» в ВК
«Салют Белгород»
Белгородский «Салют» начал серию игр в рамках южного сбора в Кисловодске с поражения. Полузащитник не реализовал пенальти в матче против команды «Победа» из Хасавюрта. Подробности сообщили в пресс-службе клуба.
Сюжет
Футбол

В первом контрольном матче на южном сборе «Салют» встретился с командой «Победа» из Хасавюрта. В итоге белгородцы уступили победу соперникам, матч завершился счётом 0:2.

Как сообщили в футбольном клубе, полузащитник Денис Белобаев мог сократить разницу в счёте, но не сумел реализовать пенальти.

Напомним, что недавно белгородская команда отправилась на южный сбор в Ставропольский край. «Салют» будет тренироваться в Кисловодске с 12 по 22 июля и проведёт пять матчей.

Следующими соперниками белгородцев станут представители LEON-Второй лиги Б:

  • 17 июля в 17:00 — «Ангушт» из Назрани;
  • 19 июля в 17:00 — «Динамо» из Ставрополя;
  • 21 июля в 17:00 — «Зенит-2» из Санкт-Петербурга;
  • 22 июля в 12:00 — «Нарт» из Черкесска.

Напомним, это не первая неудача белгородского футбольного клуба за последнее время. Недавно «Салют» пережил кадровые изменения: сразу три игрока покинули команду.

Белгородский футбольный клуб «Салют» лишился сразу троих игроков
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#Валерия Колесникова#Спорт#Футбол#Победа#Салют#Новости Белгорода#Белгород#Кисловодск#Ставропольский край#Хасавюрт
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