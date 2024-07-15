Белгородский «Салют» уступил «Победе» в Ставропольском крае

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В первом контрольном матче на южном сборе «Салют» встретился с командой «Победа» из Хасавюрта. В итоге белгородцы уступили победу соперникам, матч завершился счётом 0:2.
Как сообщили в футбольном клубе, полузащитник Денис Белобаев мог сократить разницу в счёте, но не сумел реализовать пенальти.
Напомним, что недавно белгородская команда отправилась на южный сбор в Ставропольский край. «Салют» будет тренироваться в Кисловодске с 12 по 22 июля и проведёт пять матчей.
Следующими соперниками белгородцев станут представители LEON-Второй лиги Б:
Напомним, это не первая неудача белгородского футбольного клуба за последнее время. Недавно «Салют» пережил кадровые изменения: сразу три игрока покинули команду.