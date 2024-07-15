Воспитанник белгородского «Салюта» может выиграть престижную футбольную премию

В 2010 году Беленов стал игроком «Спартака». А с 2011 по 2016 год он выступал за «Кубань», с которой дошёл до финала Кубка России и участвовал в Лиге Европы в 2011 году. В 2016 году он перешёл в «Анжи», а с 2017 года защищал ворота «Уфы».