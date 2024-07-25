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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Водитель на «Ниве» с формой в машине устроил ДТП с пострадавшим в Белгороде

Водитель на «Ниве» с формой в машине устроил ДТП с пострадавшим в Белгороде

25 июля 2024, 11:31
Фото: bel.ru
Мужчина снёс дорожный знак и влетел в припаркованные машины. В одной из них был ещё один водитель. Фото и видео Бел.Ру прислали читатели.
Сюжет
ДТП

ДТП произошло на Крейде 25 июля. По словам очевидцев, мужчина за рулём «Нивы» сбил дорожный знак и влетел в машины, которые были припаркованы на стоянке. В одной из них был водитель. От удара его дверь заклинило. Мужчине пришлось выбираться из автомобиля через пассажирское сиденье.

Видео: bel.ru

Что касается водителя «Нивы», в его машине на пассажирском сиденье висела форма, характерная для сотрудников органов внутренних дел. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили читатели Бел.Ру, на место происшествия приехали медики и полиция.

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