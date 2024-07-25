Водитель на «Ниве» с формой в машине устроил ДТП с пострадавшим в Белгороде

ДТП произошло на Крейде 25 июля. По словам очевидцев, мужчина за рулём «Нивы» сбил дорожный знак и влетел в машины, которые были припаркованы на стоянке. В одной из них был водитель. От удара его дверь заклинило. Мужчине пришлось выбираться из автомобиля через пассажирское сиденье.