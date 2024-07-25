Водитель на «Ниве» с формой в машине устроил ДТП с пострадавшим в Белгороде

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
ДТП произошло на Крейде 25 июля. По словам очевидцев, мужчина за рулём «Нивы» сбил дорожный знак и влетел в машины, которые были припаркованы на стоянке. В одной из них был водитель. От удара его дверь заклинило. Мужчине пришлось выбираться из автомобиля через пассажирское сиденье.
Что касается водителя «Нивы», в его машине на пассажирском сиденье висела форма, характерная для сотрудников органов внутренних дел. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как отметили читатели Бел.Ру, на место происшествия приехали медики и полиция.