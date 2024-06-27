Ночная поездка на мопеде закончилась смертью подростка в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Происшествие случилось в Алексеевском горокруге ночью 22 июня. Мопед выехал на обочину, после чего опрокинулся в кювет. Пострадали 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка, оба попали в больницу. Девушка в итоге скончалась от полученных травм.
По версии следствия, водитель мопеда был пьян.
Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, совершённое нетрезвым лицом, повлёкшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — от пяти до 12 лет лишения свободы). Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ещё одно смертельное ДТП ранее произошло в Ровеньском районе. На фоне непогоды столкнулись «Лада Ларгус» и ВАЗ. Три человека, включая годовалую девочку, погибли. Пострадали ещё двое детей.