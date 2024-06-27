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Белгородский СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка из-за ДТП

Ночная поездка на мопеде закончилась смертью подростка в Белгородской области

27 июня 2024, 15:53
Фото: СУ СК России по Белгородской области

Белгородский СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка из-за ДТП

Нетрезвый парень на мопеде выехал на обочину, после чего транспорт опрокинулся в кювет. Водитель и его 16-летняя пассажирка попали в больницу. Девушка-подросток в итоге скончалась. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональный следком.
Сюжет
ДТП

Происшествие случилось в Алексеевском горокруге ночью 22 июня. Мопед выехал на обочину, после чего опрокинулся в кювет. Пострадали 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка, оба попали в больницу. Девушка в итоге скончалась от полученных травм.

По версии следствия, водитель мопеда был пьян.

Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, совершённое нетрезвым лицом, повлёкшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — от пяти до 12 лет лишения свободы). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ещё одно смертельное ДТП ранее произошло в Ровеньском районе. На фоне непогоды столкнулись «Лада Ларгус» и ВАЗ. Три человека, включая годовалую девочку, погибли. Пострадали ещё двое детей.

В белгородском УМВД рассказали об аварии, в которой погибла годовалая девочка
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#Инна Рогова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Уголовное дело#Подросток#Мопед#Белгород#Алексеевский горокруг
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