Ночная поездка на мопеде закончилась смертью подростка в Белгородской области

Происшествие случилось в Алексеевском горокруге ночью 22 июня. Мопед выехал на обочину, после чего опрокинулся в кювет. Пострадали 18-летний водитель и его 16-летняя пассажирка, оба попали в больницу. Девушка в итоге скончалась от полученных травм.