Пьяный мотоциклист без прав попал в ДТП в Белгороде — пострадала его юная спутница

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Белгороде 19-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить несовершеннолетнюю девушку по городу на мотоцикле. При этом мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а у водителя не было прав на управление им.
На нерегулируемом перекрёстке улиц Макаренко и Беловской молодой человек не уступил дорогу автомобилю, что привело к дорожно-транспортному происшествию. Его спутница, которая не была в мотошлеме, получила тяжёлые травмы.
Мотоциклист предстал перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, будучи в состоянии опьянения и не имея права управления, в результате чего был причинён тяжкий вред здоровью человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ).
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили управлять транспортом на три года.
Напомним, что за 2024 год в ДТП с участием мотоциклистов погибло два человека, ещё 14 получили ранения различной степени тяжести. Общее число погибших в мотоциклетных авариях за два последних года — 11 человек.