bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Мотоцикл

Пьяный мотоциклист без прав попал в ДТП в Белгороде — пострадала его юная спутница

23 июля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Мотоцикл

19-летнего мотоциклиста осудили за аварию в Белгороде

В Белгороде произошло серьёзное ДТП с участием пьяного 19-летнего мотоциклиста. Парень решил прокатить несовершеннолетнюю девушку и попал в ДТП. Девушка сильно пострадала, а молодой человек предстал перед судом, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
ДТП

В Белгороде 19-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить несовершеннолетнюю девушку по городу на мотоцикле. При этом мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а у водителя не было прав на управление им.

На нерегулируемом перекрёстке улиц Макаренко и Беловской молодой человек не уступил дорогу автомобилю, что привело к дорожно-транспортному происшествию. Его спутница, которая не была в мотошлеме, получила тяжёлые травмы.

Мотоциклист предстал перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, будучи в состоянии опьянения и не имея права управления, в результате чего был причинён тяжкий вред здоровью человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили управлять транспортом на три года.

Напомним, что за 2024 год в ДТП с участием мотоциклистов погибло два человека, ещё 14 получили ранения различной степени тяжести. Общее число погибших в мотоциклетных авариях за два последних года — 11 человек.

Ох уж эти мотоциклы: сколько с ними произошло аварий, сколько пострадавших?
Узнать подробнее
Читайте также:
Путешественник из Белгородской области добрался до Стамбула на мотоцикле«Похоже на выстрелы»: белгородцев из приграничья пугают подозрительные звукиПод Белгородом поймали подростка, севшего за руль мотоцикла без прав
#Валерия Колесникова#ДТП#Происшествия#Авария#Наказание#Суд#Новости Белгорода#Пьяный водитель#Колония#Мотоциклист#Белгород#Пострадавшая
Подпишитесь
Для бывшего вице-губернатора Белгородской области запросили восемь лет колонии
Сегодня, 13:36
Спецслужбы предупреждали о возможном теракте в Белгороде полтора месяца назад
Сегодня, 11:40
«Идут полномасштабные боевые действия»: введут ли под Белгородом режим ЧС?
Сегодня, 12:44
Выяснились подробности странного утреннего ЧП под Белгородом
Сегодня, 09:03
Как выглядит мечеть в Белгороде, в которой хотели устроить теракт?
Сегодня, 09:57
Цемзавод задымил? Белгородцы вновь жалуются на выбросы
Сегодня, 13:30