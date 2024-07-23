Пьяный мотоциклист без прав попал в ДТП в Белгороде — пострадала его юная спутница

В Белгороде 19-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить несовершеннолетнюю девушку по городу на мотоцикле. При этом мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а у водителя не было прав на управление им.