bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

ДТП в Белгороде рядом с Соборной площадью

Стали известны подробности ДТП рядом с Соборной площадью в Белгороде

29 июня 2024, 11:18
Фото: пресс-служба белгородской Госавтоинспекции
ДТП в Белгороде рядом с Соборной площадью

Двое несовершеннолетних пострадали за день в ДТП в Белгородской области

В регионе 28 июня зарегистрировали пять аварий с пострадавшими. В двух случаях травмированы несовершеннолетние. Ещё один подросток тоже попал под машину, но в итоге не пострадал, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП

Одна из аварий произошла в Белгороде. На улице Попова в районе Соборной площади Toyota Land Cruiser сбил 41-летнюю женщину и 14-летнего подростка. По информации ГИБДД, авто ехало на разрешающий сигнал светофора, пешеходы шли по регулируемому переходу — тоже на зелёный свет. В аварии пострадала только женщина.

Вместе с тем травмы в ДТП накануне получили двое несовершеннолетних. В корочанском селе Бехтеевка ВАЗ-210740 сбил 12-летнего подростка. Известно, что последний шёл по нерегулируемому переходу, спешившись с самоката.

17-летняя девушка пострадала в ДТП в Алексеевском горокруге. На момент аварии она находилась в «Ладе Гранте»: машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

Ещё одна авария в Белгороде произошла на улице Сумской. Там Mercedes-Benz тоже съехал в кювет и опрокинулся. Пострадал 49-летний водитель.

При тех же обстоятельствах попала в ДТП Skoda Octavia в Губкинском горокруге. Травмирован 35-летний водитель.

Ночная поездка на мопеде закончилась смертью подростка в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионерка на Hyundai сбила пешехода и попала в больницу с подозрением на инсультРанним утром под Белгородом иномарка насмерть сбила водителя электросамокатаВ Белгороде пьяный водитель отказался поверить в то, что устроил ДТП
#Инна Рогова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Подростки#Пострадавшие#Гибдд#Корочанский район#Новости Белгорода#Белгород#Алексеевский горокруг#Губкинский горокруг
Подпишитесь
В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф
Сегодня, 17:29
«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны
Сегодня, 10:30
Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?
Сегодня, 09:38
В мэрии рассказали о едва не случившейся трагедии на пляже в Белгороде
Сегодня, 14:25
Новую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя две минуты после отбоя
Сегодня, 15:52
Магазин и дом сгорели, ещё один дом разрушен после атак ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 13:10