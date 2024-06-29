Стали известны подробности ДТП рядом с Соборной площадью в Белгороде

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Одна из аварий произошла в Белгороде. На улице Попова в районе Соборной площади Toyota Land Cruiser сбил 41-летнюю женщину и 14-летнего подростка. По информации ГИБДД, авто ехало на разрешающий сигнал светофора, пешеходы шли по регулируемому переходу — тоже на зелёный свет. В аварии пострадала только женщина.
Вместе с тем травмы в ДТП накануне получили двое несовершеннолетних. В корочанском селе Бехтеевка ВАЗ-210740 сбил 12-летнего подростка. Известно, что последний шёл по нерегулируемому переходу, спешившись с самоката.
17-летняя девушка пострадала в ДТП в Алексеевском горокруге. На момент аварии она находилась в «Ладе Гранте»: машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.
Ещё одна авария в Белгороде произошла на улице Сумской. Там Mercedes-Benz тоже съехал в кювет и опрокинулся. Пострадал 49-летний водитель.
При тех же обстоятельствах попала в ДТП Skoda Octavia в Губкинском горокруге. Травмирован 35-летний водитель.