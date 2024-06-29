Стали известны подробности ДТП рядом с Соборной площадью в Белгороде

Двое несовершеннолетних пострадали за день в ДТП в Белгородской области

В регионе 28 июня зарегистрировали пять аварий с пострадавшими. В двух случаях травмированы несовершеннолетние. Ещё один подросток тоже попал под машину, но в итоге не пострадал, сообщили в областной Госавтоинспекции.