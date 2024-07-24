В полиции сообщили подробности ночного ДТП с буквой Z в Белгороде

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Published Сегодня, 06:56
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Около полуночи на пути в сторону улицы Костюкова водитель BMW устроил ДТП. Очевидцы рассказали, что он ехал на большой скорости, проигнорировав светофор. В результате машина прошла по касательной и зацепила Renault, у которой на месте оторвало колесо. Водитель продолжил движение, пока не снёс два столба и не врезался в арт-объект в виде буквы Z.
По информации УМВД, водитель BMW симулировал прохождение медосвидетельствования. Уже в наркологии он отказался пройти тест на алкоголь.
В отношении 35-летнего водителя составили два административных материала — за отказ от прохождения медосвидетельствования и за повреждение дорожных сооружений и средств организации движения (ч.1 ст. 12.26. КоАП РФ и ст. 12.33 КоАП РФ). Кроме того, будет проведено административное расследование: иномарка не была зарегистрирована в установленном порядке (ст. 12.1.1 КоАП РФ).
За повреждение дорожных сооружений мужчине грозит штраф до 10 тыс. рублей. Кроме того, владелец дороги в порядке гражданского судопроизводства может взыскать с водителя сумму нанесенного ущерба.