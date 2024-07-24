В полиции сообщили подробности ночного ДТП с буквой Z в Белгороде

Около полуночи на пути в сторону улицы Костюкова водитель BMW устроил ДТП. Очевидцы рассказали, что он ехал на большой скорости, проигнорировав светофор. В результате машина прошла по касательной и зацепила Renault, у которой на месте оторвало колесо. Водитель продолжил движение, пока не снёс два столба и не врезался в арт-объект в виде буквы Z.