bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Место аварии

В полиции сообщили подробности ночного ДТП с буквой Z в Белгороде

24 июля 2024, 06:56
Фото: bel.ru
Место аварии

В Белгороде иномарка врезалась в конструкцию в виде буквы Z

В ночь на 24 июля на проспекте Ватутина в Белгороде случилось ДТП. BMW на высокой скорости задел Renault, снёс два столба и врезался в инсталляцию в виде буквы Z. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сюжет
ДТП

Около полуночи на пути в сторону улицы Костюкова водитель BMW устроил ДТП. Очевидцы рассказали, что он ехал на большой скорости, проигнорировав светофор. В результате машина прошла по касательной и зацепила Renault, у которой на месте оторвало колесо. Водитель продолжил движение, пока не снёс два столба и не врезался в арт-объект в виде буквы Z.

По информации УМВД, водитель BMW симулировал прохождение медосвидетельствования. Уже в наркологии он отказался пройти тест на алкоголь.

В отношении 35-летнего водителя составили два административных материала — за отказ от прохождения медосвидетельствования и за повреждение дорожных сооружений и средств организации движения (ч.1 ст. 12.26. КоАП РФ и ст. 12.33 КоАП РФ). Кроме того, будет проведено административное расследование: иномарка не была зарегистрирована в установленном порядке (ст. 12.1.1 КоАП РФ).

За повреждение дорожных сооружений мужчине грозит штраф до 10 тыс. рублей. Кроме того, владелец дороги в порядке гражданского судопроизводства может взыскать с водителя сумму нанесенного ущерба.

Кадры ночной аварии в Белгороде
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
Пьяный мотоциклист без прав попал в ДТП в Белгороде — пострадала его юная спутница
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель Volkswagen Polo наехала на женщину и девушку в Ракитянском районеС начала года 81 человек погиб в результате ДТП в Белгородской областиВ ДТП в Белгородской области сошлись КамАЗ, тягач и микроавтобус, есть пострадавшая
#Татьяна Вознюк#Видео#ДТП#Происшествия#Алкоголь#Штраф#Новости Белгорода#Пьяный водитель#Белгород#Арт-объект#Z
Подпишитесь
Администрация президента РФ ответила на обращения белгородцев из приграничья
Сегодня, 08:01
Гладков и министр обороны Белоусов обсудили обстановку в Белгородской области
Вчера, 17:16
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при обстреле белгородского мальчика
Сегодня, 06:34
Люди с пониманием относятся: в «Агро-Белогорье» ответили на претензии к запахам
Сегодня, 07:44
Обновят ли бронеплёнку на окнах в школах в Белгороде к новому учебному году?
Сегодня, 07:23