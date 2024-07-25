Красиво, но недолго: цветы, которыми украсили дома в Белгороде, уже засыхают

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Недавно администрация города сообщила, что украсит дома белгородцев на «въездных» улицах ампельными петуниями. Кашпо с цветами уже появились на Сумской.
Выглядит красиво, только если не присматриваться. Цветы, к сожалению, уже стали засыхать. Собственники домов рассказали, что полив не помогает. Кто-то уже начал подсаживать в подвесные горшки более неприхотливые растения.
Одна из местных жительниц рассказала, что на стороне, где солнце особенно сильно печёт, многие уже вовсе сняли кашпо.
Напомним, что в первоначальном сообщении о проведении акции в Белгороде была допущена ошибка. Мэрия сообщила, что владельцам домов будет выдано не 1500, а «1500 тысяч» кашпо.