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Published Сегодня, 07:39

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Кашпо с петуньями в Белгороде

Красиво, но недолго: цветы, которыми украсили дома в Белгороде, уже засыхают

25 июля 2024, 07:39
Фото: bel.ru
Кашпо с петуньями в Белгороде
Недавно мэрия Белгорода сообщила, что украсит дома на нескольких улицах города кашпо с петуниями. Подвесные горшки уже появились на Сумской. Выглядит красиво, если бы не одно но: цветы уже начали засыхать.
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Недавно администрация города сообщила, что украсит дома белгородцев на «въездных» улицах ампельными петуниями. Кашпо с цветами уже появились на Сумской.

Выглядит красиво, только если не присматриваться. Цветы, к сожалению, уже стали засыхать. Собственники домов рассказали, что полив не помогает. Кто-то уже начал подсаживать в подвесные горшки более неприхотливые растения.

Одна из местных жительниц рассказала, что на стороне, где солнце особенно сильно печёт, многие уже вовсе сняли кашпо.

Напомним, что в первоначальном сообщении о проведении акции в Белгороде была допущена ошибка. Мэрия сообщила, что владельцам домов будет выдано не 1500, а «1500 тысяч» кашпо.

Кашпо с петуньями в БелгородеКашпо с петуньями в Белгороде
Кашпо с петуньями в БелгородеКашпо с петуньями в Белгороде
Кашпо с петуньями в БелгородеКашпо с петуньями в Белгороде
Кашпо с петуньями в БелгородеКашпо с петуньями в Белгороде
Кашпо с петуньями в БелгородеКашпо с петуньями в Белгороде
Кашпо с петуньями в БелгородеКашпо с петуньями в Белгороде
Кашпо с петуньями в БелгородеКашпо с петуньями в Белгороде
Кашпо с петуньями в Белгороде
Фото: bel.ru
Из-за ошибки мэрия Белгорода «раздала» 1,5 млн кашпо с петуниями вместо 1,5 тыс.
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