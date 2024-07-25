«Достаточно представить»: первый человек с чипом в голове — о своих возможностях

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В начале текущего года первый человек вживил себе в мозг чип. Устройство от компании Neuralink позволяет носителю управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли. После операции состояние человека по имени Нолан Арбо было удовлетворительным, он быстро восстанавливался.
Спустя время Арбо рассказал, для чего решился на подобный эксперимент со своим телом. Около семи лет назад случился несчастный случай на воде, в результате которого он оказался полностью парализован ниже плеч.
Несмотря на постигшее его несчастье, мысль о вживлении в мозг чипа его пугала, поэтому решение за него приняли родители.
«При парализации от плеч мозг — последняя функциональная часть меня. Было страшно ложиться на операцию на мозге, но в конечном итоге я думал, что если моё участие поможет другим людям, я хочу это сделать. Если бы я отказался от такой возможности и что-то плохое случилось с другим первым участником, я бы себя не простил», — поделился с журналистами Арбо.
В настоящее время Нолан Арбо носит пользуется устройством около десяти часов в сутки, но не устаёт от этого. Из этого времени около четырёх часов в день уходит на рабочие сессии с компанией-разработчиком — за этот период времени они проводят небольшие исследования.
Чтобы воспользоваться устройством, Арбо достаточно представить движение, которое он хочет сделать.
Такое устройство в первую очередь должно помогать людям, которые лишились рук. Первые полученные данные о работе этого устройства дали многообещающие результаты, поэтому в мае компания получила разрешение на вживление такого импланта в ещё одного человека.