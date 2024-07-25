Белгородское УФАС дополнило реестр недобросовестных поставщиков новой компанией

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Администрация Краснояружского района провела закупку на выполнение строительно-монтажных работ по устройству детской площадки.
Электронный аукцион прошёл, подрядчика выбрали. Победителем стало ООО «М-СЕРВИС», с которым и заключили контракт.
Однако подрядчик не выполнил условия сделки, объяснив это проблемами с приобретением оборудования и материалов. Подтвердить свои слова организация также не смогла.
В результате ситуацией заинтересовалась белгородская антимонопольная служба. Было принято решение включить ООО «М-СЕРВИС» в реестр недобросовестных поставщиков.
Напомним, что ранее о недобросовестном поставщике сообщало НИУ «БелГУ». В 2023 году нижегородская компания «Константа» должна была поставить в университет компьютеры, но не выполнила свои обязательства.