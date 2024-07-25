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Детская площадка

Белгородское УФАС дополнило реестр недобросовестных поставщиков новой компанией

25 июля 2024, 08:45
Фото: 1MI
Детская площадка

В Белгородской области задерживают строительство детплощадки из-за подрядчика

Сотрудники УФАС России в Белгородской области сообщили, что обнаружили нового недобросовестного подрядчика в Краснояружском районе.
Сюжет
УФАС

Администрация Краснояружского района провела закупку на выполнение строительно-монтажных работ по устройству детской площадки.

Электронный аукцион прошёл, подрядчика выбрали. Победителем стало ООО «М-СЕРВИС», с которым и заключили контракт.

Однако подрядчик не выполнил условия сделки, объяснив это проблемами с приобретением оборудования и материалов. Подтвердить свои слова организация также не смогла.

В результате ситуацией заинтересовалась белгородская антимонопольная служба. Было принято решение включить ООО «М-СЕРВИС» в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, что ранее о недобросовестном поставщике сообщало НИУ «БелГУ». В 2023 году нижегородская компания «Константа» должна была поставить в университет компьютеры, но не выполнила свои обязательства.

В Белгородское УФАС поступила жалоба от НИУ «БелГУ» на недобросовестного поставщика
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#УФАС#Детская площадка#Краснояружский район#Белгород#Подрядчик#Реестр недобросовестных поставщиков
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