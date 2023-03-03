Белгородский «Энергомаш-Строй» не сумел оспорить решение о включении в РНП

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Published Сегодня, 09:53
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АО «Холдинговая компания „Энергомаш-Строй“» обратилось в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю о признании незаконным постановления о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
В ходе разбирательства выяснилось, что 21 июля 2021 года ЗАО «Южная Энергетическая Компания» разместило закупку на изготовление и поставку деталей пароперегревателя котла ТС-35М. На участие в конкурсе была подана одна заявка. 27 августа в адрес «Энергомаш-Строй» был направлен проект договора, срок его подписания — до 6 сентября 2021 года. Однако до указанной даты холдинг проект договора не подписал.
3 сентября и 6 сентября холдинг направлял письмо Обществу и пытался изменить условия договора, следует из документов суда. В итоге протоколом закупочной комиссии компания 6 сентября признала холдинг уклонившимся от заключения контракта и направила в антимонопольный орган сведения о включении в РНП.
7 сентября в 16:42 от «Энергомаш-Строй» поступило письмо о намерении заключить договор на условиях итогового протокола с приложением подписанного договора.
Позже решение о включении в РНП "Энергомаш-Строй" пытался обжаловать. Однако решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу «Энергомаш-Строй» Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения.
Согласно документам, судебные акты мотивированы тем, что холдинг не подписал в установленный законом срок контракт по итогам конкурса. Оспариваемое заключение Управления о включении холдинга в РНП соответствует требованиям законодательства РФ о закупках, не нарушает права и законные интересы холдинга.
В феврале 2023 года в кассационной жалобе холдинг просил суд Северо-Кавказского округа принятые судебные акты отменить и принять новый судебный акт. По данным заявителя, суды нарушили нормы материального и процессуального права, не учли все обстоятельства спора, не оценили все доводы холдинга. По мнению холдинга, суды ошибочно указали, что последним днём подписания договора являлось 6 сентября 2021 года, а не 8 сентября 2021 года.
В итоге Арбитражный суд Северо-Кавказского округа решение ставропольского суда и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда оставил без изменения. Также суд не удовлетворил кассационную жалобу. Решение может быть обжаловано в Судебной коллегии Верховного суда РФ.