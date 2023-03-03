Белгородский «Энергомаш-Строй» не сумел оспорить решение о включении в РНП

В ходе разбирательства выяснилось, что 21 июля 2021 года ЗАО «Южная Энергетическая Компания» разместило закупку на изготовление и поставку деталей пароперегревателя котла ТС-35М. На участие в конкурсе была подана одна заявка. 27 августа в адрес «Энергомаш-Строй» был направлен проект договора, срок его подписания — до 6 сентября 2021 года. Однако до указанной даты холдинг проект договора не подписал.