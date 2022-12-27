45 белгородских организаций внесли в реестр нарушителей при проведении торгов

По словам Алексей Ширкова, в текущем году в области участились обращения заказчиков о поставщиках, нарушивших условия заключения контрактов или уклонившихся от их подписания. За 2022 год в региональное УФАС поступило 144 таких обращения в отношении хозяйствующих субъектов на рынке строительства и капремонта, при поставке бумаги, расходных материалов и лекарств в медучреждения.