45 белгородских организаций внесли в реестр нарушителей при проведении торгов

По словам Алексей Ширкова, в текущем году в области участились обращения заказчиков о поставщиках, нарушивших условия заключения контрактов или уклонившихся от их подписания. За 2022 год в региональное УФАС поступило 144 таких обращения в отношении хозяйствующих субъектов на рынке строительства и капремонта, при поставке бумаги, расходных материалов и лекарств в медучреждения.
В итоге в реестр включили 45 организаций-нарушителей.
Напомним, что в 2022 году УФАС выдало пять предупреждений организациям из-за завышения цен. В основном нарушения были зафиксированы на рынке продуктов питания. Также в начале года возросло количество жалоб на рост цен на лекарства, строительные материалы и бумагу.
Стоит отметить, что в текущем году от жителей области поступали жалобы на резкий рост цен на армейскую экипировку в военторгах.