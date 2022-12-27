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45 белгородских организаций внесли в реестр нарушителей при проведении торгов

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI
Об этом сообщил руководитель Белгородского УФАС Алексей Ширков во время пресс-конференции 27 декабря.

По словам Алексей Ширкова, в текущем году в области участились обращения заказчиков о поставщиках, нарушивших условия заключения контрактов или уклонившихся от их подписания. За 2022 год в региональное УФАС поступило 144 таких обращения в отношении хозяйствующих субъектов на рынке строительства и капремонта, при поставке бумаги, расходных материалов и лекарств в медучреждения.

В итоге в реестр включили 45 организаций-нарушителей.

Напомним, что в 2022 году УФАС выдало пять предупреждений организациям из-за завышения цен. В основном нарушения были зафиксированы на рынке продуктов питания. Также в начале года возросло количество жалоб на рост цен на лекарства, строительные материалы и бумагу.

Стоит отметить, что в текущем году от жителей области поступали жалобы на резкий рост цен на армейскую экипировку в военторгах.

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#Алина Харина#Экономика#Белгородская область#Контракт#Поставщик#Нарушения#УФАС
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