В Белгородское УФАС поступила жалоба от НИУ «БелГУ» на недобросовестного поставщика

Как сообщили в УФАС России в Белгородской области, в ведомство поступили сведения от НИУ «БелГу» о недобросовестном поставщике ООО «Константа». Заказчик в одностороннем порядке отказался от услуг из-за существенного нарушения поставщиком условий договора.