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Published Сегодня, 13:49

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В Белгородское УФАС поступила жалоба от НИУ «БелГУ» на недобросовестного поставщика

24 марта 2023, 13:49
Фото: 1MI
В «БелГу» уточнили, что компания занималась поставкой компьютеров, но не выполнила свои обязательства.

Как сообщили в УФАС России в Белгородской области, в ведомство поступили сведения от НИУ «БелГу» о недобросовестном поставщике ООО «Константа». Заказчик в одностороннем порядке отказался от услуг из-за существенного нарушения поставщиком условий договора.

В «БелГУ» уточнили, что нижегородская компания «Константа» поставляла компьютеры, но не выполнила свои обязательства.

Заседание комиссии, на котором рассмотрят вопрос о включении ООО «Константа» в РНП, состоится 20 марта 2023 года.

Напомним, что ранее белгородский «Энергомаш-Строй» не сумел оспорить решение о включении в РНП. Компания пыталась оспорить решение двух судов.

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#Алина Харина#Реестр недобросовестных поставщиков#БелГУ#Белгородское уфас#Общество#Эксклюзив#Белгород
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