В Белгородское УФАС поступила жалоба от НИУ «БелГУ» на недобросовестного поставщика

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Как сообщили в УФАС России в Белгородской области, в ведомство поступили сведения от НИУ «БелГу» о недобросовестном поставщике ООО «Константа». Заказчик в одностороннем порядке отказался от услуг из-за существенного нарушения поставщиком условий договора.
В «БелГУ» уточнили, что нижегородская компания «Константа» поставляла компьютеры, но не выполнила свои обязательства.
Заседание комиссии, на котором рассмотрят вопрос о включении ООО «Константа» в РНП, состоится 20 марта 2023 года.
Напомним, что ранее белгородский «Энергомаш-Строй» не сумел оспорить решение о включении в РНП. Компания пыталась оспорить решение двух судов.