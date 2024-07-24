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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

В «Агро-Белогорье» ответили на претензии к запахам от свинокомплекса

Люди с пониманием относятся: в «Агро-Белогорье» ответили на претензии к запахам

24 июля 2024, 07:44
Фото: 1MI

В «Агро-Белогорье» ответили на претензии к запахам от свинокомплекса

В «Агро-Белогорье» рассказали, что знают о проблеме с «Красногвардейским свинокомплексом-2», и объяснили, как борются с запахом. По данным агрохолдинга, нарушений и превышения предельно-допустимых концентраций веществ в воздухе не было.

В «Агро-Белогорье» сообщили Бел.Ру, что знают о ситуации с запахами от ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2», а также сообщили, что принимают меры для их снижения. А также, что специалисты постоянно проводят наблюдения норм загрязнений в почве, воде и в воздухе.

Мониторинг почв в районе лагун, анализ подземных вод из гидронаблюдательных скважин не показал превышения норм. По данным «Агро-Белогорья», специалисты сторонних специализированных лабораторий проводят контроль качества воздуха на границах санитарно-защитной зоны. В ходе этих наблюдений превышений предельно-допустимых выбросов не было. А на самом свинокомплексе работники также ведут контроль выбросов в воздухе.

Несмотря на то, что недопустимых выбросов в воздухе нет, после жалоб жителей соседнего хутора Куприянов Алексеевского округа, по данным, которые предоставили в пресс-службе «Агро-Белогорья», дополнительные меры принимаются:

  • двукратное увеличение дозировки микробиологического препарата, применяемого на постоянной основе в корпусах и лагунах;
  • постоянный контроль за накоплением и внесением органических удобрений на основе свиноводческих стоков;
  • замена полей под внесение органических удобрений на более удалённые от населённых пунктов;
  • внесение органических удобрений в летний период при благоприятных погодных условиях. Это отсутствие высоких температур и ветра, направленного в сторону населённых пунктов, либо в ночной период.

Как рассказали жители хутора, им тоже говорили в «Агро-Белогорье», что подобные меры принимаются, но запаха меньше не становится. О том, что нарушений на предприятии не было найдено, Бел.Ру рассказали и в Росприроднадзоре.

Также в пресс-службе «Агро-Белогорья» попросили обратить дополнительное внимание на то, что руководство комплекса встречается с жителями ближайших населённых пунктов и «подавляющее большинство жителей с пониманием относятся к специфике работы свиноводческого предприятия».

Росприроднадзор: проверки свинокомплекса «Агро-Белогорья» из-за вони не проводились
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#Алёна Мальцева#Общество#Агро-Белогорье#Жители#Свиноводство#Запах#Выбросы#Росприроднадзор#Органические удобрения
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