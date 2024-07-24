Люди с пониманием относятся: в «Агро-Белогорье» ответили на претензии к запахам

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В «Агро-Белогорье» сообщили Бел.Ру, что знают о ситуации с запахами от ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2», а также сообщили, что принимают меры для их снижения. А также, что специалисты постоянно проводят наблюдения норм загрязнений в почве, воде и в воздухе.
Мониторинг почв в районе лагун, анализ подземных вод из гидронаблюдательных скважин не показал превышения норм. По данным «Агро-Белогорья», специалисты сторонних специализированных лабораторий проводят контроль качества воздуха на границах санитарно-защитной зоны. В ходе этих наблюдений превышений предельно-допустимых выбросов не было. А на самом свинокомплексе работники также ведут контроль выбросов в воздухе.
Несмотря на то, что недопустимых выбросов в воздухе нет, после жалоб жителей соседнего хутора Куприянов Алексеевского округа, по данным, которые предоставили в пресс-службе «Агро-Белогорья», дополнительные меры принимаются:
Как рассказали жители хутора, им тоже говорили в «Агро-Белогорье», что подобные меры принимаются, но запаха меньше не становится. О том, что нарушений на предприятии не было найдено, Бел.Ру рассказали и в Росприроднадзоре.
Также в пресс-службе «Агро-Белогорья» попросили обратить дополнительное внимание на то, что руководство комплекса встречается с жителями ближайших населённых пунктов и «подавляющее большинство жителей с пониманием относятся к специфике работы свиноводческого предприятия».