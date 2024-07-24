Люди с пониманием относятся: в «Агро-Белогорье» ответили на претензии к запахам

В «Агро-Белогорье» сообщили Бел.Ру, что знают о ситуации с запахами от ООО «Красногвардейский свинокомплекс-2», а также сообщили, что принимают меры для их снижения. А также, что специалисты постоянно проводят наблюдения норм загрязнений в почве, воде и в воздухе.