Как сохранить прохладу в квартире во время жары? Восемь способов

Не стоит забывать и о влиянии бытовой техники, например, холодильника. Чем больше в нём продуктов и чем плотнее они уложены, тем сильнее он работает. И тем сильнее разогревается радиатор холодильника. Всё выработанное тепло он отдаёт помещению. Решение проблемы простое — разгрузите холодильник и снизьте температурный режим в нём до минимума.