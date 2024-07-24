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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Как сохранить прохладу в квартире во время жары? Восемь способов

Как сохранить прохладу в квартире во время жары? Восемь способов

24 июля 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
Около полутора месяцев в Белгородской области держится аномальная жара. Высокие температуры буквально душат, а жители пытаются спастись от теплового удара. Как снизить градус в квартире, рассказали журналисты newia.ru.
Сюжет
Вода

В период аномальной жары важно, чтобы в квартиру днём не попадало солнце. Чтобы не пускать лучи, можно занавесить окна плотными рулонными шторами. Если их нет, воспользуйтесь подручными средствами — оклейте окна фольгой или приобретите специальную светоотражающую плёнку. Так дома будет дольше сохраняться комфортная температура воздуха.

Дополнительно можно расставить по квартире ёмкости с льдом. Он будет таять и охлаждать воздух на несколько градусов.

Ночью же, когда температуры снижаются, нужно активно проветривать помещение. Открытыми окна и балконные двери стоит оставлять только с 23:00 до 8:00, чтобы горячий воздух не заменил свежий.

Не стоит забывать и о влиянии бытовой техники, например, холодильника. Чем больше в нём продуктов и чем плотнее они уложены, тем сильнее он работает. И тем сильнее разогревается радиатор холодильника. Всё выработанное тепло он отдаёт помещению. Решение проблемы простое — разгрузите холодильник и снизьте температурный режим в нём до минимума.

По возможности лучше выключить другую бытовую технику, хотя бы на дневное время суток: полотенцесушители, бойлеры и даже компьютеры. А отпариватели, утюги и электрические чайники вообще днём включать не стоит.

Освежайте помещение. Южане рекомендуют утром и вечером, когда ещё нет сильной жары, мыть полы холодной водой. Периодически можно разбрызгивать по квартире холодному воду с помощью пульверизатора.

И не забывайте позаботиться о себе — выпивайте по стакану охлаждённой воды каждые полчаса, чтобы избежать обезвоживания организма. Слишком холодные напитки- ледяной квас или минералку — пить не рекомендуется, гораздо лучше утоляют жажду тёплые зелёный и травяной чаи.

Делайте 15-тиминутный перерыв на отдых каждые 2-3 часа. Это убережёт от перегрузки сердце и кровеносные сосуды.

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#Валерия Колесникова#Общество#Бытовая техника#Вода#Погода#Квартира#Здоровье#Окна#Солнце#Белгород#Аномальная жара
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