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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Непогода

Погода сильно изменится: штормовое предупреждение объявили в Белгородской области

18 июля 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Непогода

Грозы и град придут в Белгородскую область

Синоптики обещают непогоду в пятницу. Согласно прогнозу, ожидаются дожди с грозами, град и сильный ветер. Однако на жару это не повлияет, сообщает региональное МЧС.
Сюжет
Погода

В пятницу, 19 июля, в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью температура составит +18…+23 °С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Днём регион настигнет непогода. Местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. При этом сильного спада температуры ожидать не стоит: столбик термометра покажет от +28 °С до +33 °С. При грозах порывы ветра составят 15-18 м/с.

Впрочем, на Белгород штормовое предупреждение, судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, не распространяется. В ночь на пятницу в городе возможен небольшой дождь при +21 °С. Днём ожидается +30 °С, без осадков.

Если верить прогнозу, с завтрашнего дня жара в Белгороде начнёт потихоньку сбавлять обороты. В выходные температура не поднимется выше +30 °С, а новая рабочая неделя начнётся с +28…+29 °С днём.

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