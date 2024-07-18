Погода сильно изменится: штормовое предупреждение объявили в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В пятницу, 19 июля, в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью температура составит +18…+23 °С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Днём регион настигнет непогода. Местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. При этом сильного спада температуры ожидать не стоит: столбик термометра покажет от +28 °С до +33 °С. При грозах порывы ветра составят 15-18 м/с.
Впрочем, на Белгород штормовое предупреждение, судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, не распространяется. В ночь на пятницу в городе возможен небольшой дождь при +21 °С. Днём ожидается +30 °С, без осадков.
Если верить прогнозу, с завтрашнего дня жара в Белгороде начнёт потихоньку сбавлять обороты. В выходные температура не поднимется выше +30 °С, а новая рабочая неделя начнётся с +28…+29 °С днём.