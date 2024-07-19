Спадёт ли жара в выходные в Белгородской области?

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Завтра, 20 июля в регионе обещают переменную облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с ночью и 8–13 м/с днём. Температура в тёмное время суток составит +14… +19 °С, а в светлое — от +26 °С до +31 °С.
В Белгороде ожидается +14… +16 °C ночью и +28… +30 °C днём.
Аналогичный прогноз дают на 21 июля — переменная облачность и отсутствие осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с ночью и 5–10 м/c днём. Ночью столбики термометров опустятся до +13… +18 °C, а днём поднимутся до +27… +32 °C.
В столице региона в тёмное время суток похолодает до +16… +18 °C, но затем потеплеет до +29… +31 °C.
Напомним, что вчера и на днях Белгородскую область настигла настоящая буря. Многочисленные повреждения насчитали в Старом Осколе.