Спадёт ли жара в выходные в Белгородской области?

Завтра, 20 июля в регионе обещают переменную облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с ночью и 8–13 м/с днём. Температура в тёмное время суток составит +14… +19 °С, а в светлое — от +26 °С до +31 °С.