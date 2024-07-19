bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В МЧС рассказали белгородцам о погоде на выходные

Спадёт ли жара в выходные в Белгородской области?

19 июля 2024, 14:04
Фото: 1MI

В МЧС рассказали белгородцам о погоде на выходные

Текущая неделя для белгородцев выдалась непростой: в регионе то аномальная жара, то ураганный ветер. На грядущие выходные синоптики прогнозируют солнечную погоду. Температура поднимется максимум до +32 °C, сообщает МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 20 июля в регионе обещают переменную облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с ночью и 8–13 м/с днём. Температура в тёмное время суток составит +14… +19 °С, а в светлое — от +26 °С до +31 °С.

В Белгороде ожидается +14… +16 °C ночью и +28… +30 °C днём.

Аналогичный прогноз дают на 21 июля — переменная облачность и отсутствие осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с ночью и 5–10 м/c днём. Ночью столбики термометров опустятся до +13… +18 °C, а днём поднимутся до +27… +32 °C.

В столице региона в тёмное время суток похолодает до +16… +18 °C, но затем потеплеет до +29… +31 °C.

Напомним, что вчера и на днях Белгородскую область настигла настоящая буря. Многочисленные повреждения насчитали в Старом Осколе.

Что известно о последствиях ураганного ветра в Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Погода сильно изменится: штормовое предупреждение объявили в Белгородской областиПогода преподнесёт новые сюрпризы белгородцамСъесть или выбросить? Как долго можно хранить продукты в жару
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Погода#Выходные#Жара#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»
Сегодня, 11:08
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Сегодня, 12:06
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
Сегодня, 13:07
Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?
Сегодня, 13:17
Полиция ищет всех, кто видел мёртвых собак в пакетах в Белгороде
Сегодня, 19:13
Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников
Сегодня, 09:02