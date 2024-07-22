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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Дождь

После аномальной жары в Белгородской области изменится погода

22 июля 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

В Белгородскую область придут дожди с грозами

Завтра, 23 июля, в регионе немного спадёт жара. Ночью столбик термометра опустится до +18 °С. Днём температура не поднимется выше +30 °С, но возможны небольшие дожди и грозы, сообщает региональное МЧС.
Сюжет
МЧС

Во вторник, 23 июля, погода в Белгородской области порадует лёгкой прохладой. Ожидается переменная облачность.

Ночью осадков не предвидится. Температура составит +13… +18 °С. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4–9 м/с.

Днём температура будет колебаться от +24 °С до +29 °С. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах. Ветер 9–14 м/c.

Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

По информации Гидрометцентра, в Белгороде в ночь на вторник пройдёт небольшой дождь при +18 °С. Днём тоже возможны кратковременные осадки, но уже при +28 °С.

Согласно прогнозу, жара в Белгород может вернуться уже в четверг, 25 июля. С этого дня до конца недели температура днём составит от +30 °С и выше.

Спадёт ли жара в выходные в Белгородской области?
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Дожди#Грозы#Температура#Новости Белгорода#Белгород
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