После аномальной жары в Белгородской области изменится погода

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Во вторник, 23 июля, погода в Белгородской области порадует лёгкой прохладой. Ожидается переменная облачность.
Ночью осадков не предвидится. Температура составит +13… +18 °С. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4–9 м/с.
Днём температура будет колебаться от +24 °С до +29 °С. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и грозах. Ветер 9–14 м/c.
Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
По информации Гидрометцентра, в Белгороде в ночь на вторник пройдёт небольшой дождь при +18 °С. Днём тоже возможны кратковременные осадки, но уже при +28 °С.
Согласно прогнозу, жара в Белгород может вернуться уже в четверг, 25 июля. С этого дня до конца недели температура днём составит от +30 °С и выше.