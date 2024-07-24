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Судебные приставы

Белгородец на отдыхе в парке случайно выстрелил из пневмата в прохожего

24 июля 2024, 09:11
Фото: 1MI
Судебные приставы

С белгородца взыскали 781 тысячу рублей за тяжкий вред земляку

Житель региона во время прогулки выстрелил по ошибке в случайного прохожего, который впоследствии потерял глаз. Стрелка обязали выплатить материальный ущерб и взыскали с него 781 тысячу рублей за причинение морального вреда, сообщили в региональном УФССП.
Сюжет
Суд

В Шебекинском горокруге в одном из сёл произошёл несчастный случай. Местный житель, прогуливаясь по парку культуры и отдыха, случайно выстрелил из пневматического пистолета в шедшего навстречу человека.

Односельчанин стрелка тяжело пострадал и потерял глаз, а потом проходил долгую и дорогостоящую реабилитацию. Мужчине потребовалось протезирование.

Местный суд обязал стрелявшего возместить пострадавшему материальный ущерб и выплатить компенсацию морального вреда на общую сумму 780,8 тысячи рублей.

Однако мужчина своевременно не выполнил требование суда и получил предупреждение от приставов. Дело дошло до взыскания заработной платы и иных доходов мужчины. Судебные приставы удерживали часть дохода должника и тем самым погасили в полном объёме все задолженности.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Происшествия#Шебекино#Суд#Моральный вред#Белгород#Пневматический пистолет
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