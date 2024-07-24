Белгородец на отдыхе в парке случайно выстрелил из пневмата в прохожего

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Шебекинском горокруге в одном из сёл произошёл несчастный случай. Местный житель, прогуливаясь по парку культуры и отдыха, случайно выстрелил из пневматического пистолета в шедшего навстречу человека.
Односельчанин стрелка тяжело пострадал и потерял глаз, а потом проходил долгую и дорогостоящую реабилитацию. Мужчине потребовалось протезирование.
Местный суд обязал стрелявшего возместить пострадавшему материальный ущерб и выплатить компенсацию морального вреда на общую сумму 780,8 тысячи рублей.
Однако мужчина своевременно не выполнил требование суда и получил предупреждение от приставов. Дело дошло до взыскания заработной платы и иных доходов мужчины. Судебные приставы удерживали часть дохода должника и тем самым погасили в полном объёме все задолженности.