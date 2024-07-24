Белгородец на отдыхе в парке случайно выстрелил из пневмата в прохожего

С белгородца взыскали 781 тысячу рублей за тяжкий вред земляку

Житель региона во время прогулки выстрелил по ошибке в случайного прохожего, который впоследствии потерял глаз. Стрелка обязали выплатить материальный ущерб и взыскали с него 781 тысячу рублей за причинение морального вреда, сообщили в региональном УФССП.