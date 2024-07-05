Полицейские изъяли у белгородца коллекцию из 100 патронов и 3 кг пороха

Полицейские провели проверку и действительно обнаружили у мужчины целый арсенал в шкафу, который находился в надворной постройке. В коллекции было более 3 кг пороха и около 100 патронов разного калибра, включая патроны времён Великой Отечественной войны. Почти треть из них, по заключению экспертов, оказались пригодны для стрельбы.