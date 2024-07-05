Полицейские изъяли у белгородца коллекцию из 100 патронов и 3 кг пороха

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сотрудники уголовного розыска узнали, что у жителя села Вознесеновка, возможно, незаконно хранятся боеприпасы и порох.
Полицейские провели проверку и действительно обнаружили у мужчины целый арсенал в шкафу, который находился в надворной постройке. В коллекции было более 3 кг пороха и около 100 патронов разного калибра, включая патроны времён Великой Отечественной войны. Почти треть из них, по заключению экспертов, оказались пригодны для стрельбы.
Мужчина объяснил, что собирал коллекцию с 90-х годов. Сейчас сотрудники полиции устанавливают, откуда взялись эти боеприпасы и порох.
В отношении местного жителя возбудили уголовные дела за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также и перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.