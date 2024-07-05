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Изъятые патроны

Полицейские изъяли у белгородца коллекцию из 100 патронов и 3 кг пороха

5 июля 2024, 10:05
Фото: УМВД России по Белгородской области
Изъятые патроны

Два уголовных дела возбудили на белгородца за незаконное хранение боеприпасов

У жителя Ивнянского района Белгородской области обнаружили большую коллекцию патронов и пороха. Со слов мужчины, он собирал её с 90-х годов. Возбуждено два уголовных дела. Подробности сообщили в управлении МВД России по Белгородской области.

Сотрудники уголовного розыска узнали, что у жителя села Вознесеновка, возможно, незаконно хранятся боеприпасы и порох.

Полицейские провели проверку и действительно обнаружили у мужчины целый арсенал в шкафу, который находился в надворной постройке. В коллекции было более 3 кг пороха и около 100 патронов разного калибра, включая патроны времён Великой Отечественной войны. Почти треть из них, по заключению экспертов, оказались пригодны для стрельбы.

Мужчина объяснил, что собирал коллекцию с 90-х годов. Сейчас сотрудники полиции устанавливают, откуда взялись эти боеприпасы и порох.

В отношении местного жителя возбудили уголовные дела за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также и перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

Находки, которые обнаружили полицейские у белгородцаНаходки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Находки, которые обнаружили полицейские у белгородца
Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Ивнянский район#Порох#Патроны#Белгород#Незаконное хранение
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