СМИ: в воинской части в Белгородской области произошла стрельба

По информации, полученной от источника, в воинской части в Белгородской области в ночь на 12 июля произошла стрельба. Чтобы задержать нападавшего мужчину, объявили план «Перехват». Его уже разыскивают. По предварительным данным, причиной его побега из воинской части стал бытовой конфликт.