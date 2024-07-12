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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

СМИ сообщают о ЧП в Белгородской области

СМИ: в воинской части в Белгородской области произошла стрельба

12 июля 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney

СМИ сообщают о ЧП в Белгородской области

В воинской части в Белгородской области в ночь на пятницу, 12 июля, произошла стрельба. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники. Официальной информации пока не поступало.

По информации, полученной от источника, в воинской части в Белгородской области в ночь на 12 июля произошла стрельба. Чтобы задержать нападавшего мужчину, объявили план «Перехват». Его уже разыскивают. По предварительным данным, причиной его побега из воинской части стал бытовой конфликт.

Мужчину обвиняют в дезертирстве и покушении на убийство. Ранее в интернете была опубликована информация о розыске мужчины 1995 года рождения.

Пока официальных комментариев от ведомств по поводу данного инцидента нет.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Стрельба#Убийство#Розыск#План перехват#Белгород#Дезертирство#Пункт военной дислокации
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