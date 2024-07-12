СМИ: в воинской части в Белгородской области произошла стрельба

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 09:00
По информации, полученной от источника, в воинской части в Белгородской области в ночь на 12 июля произошла стрельба. Чтобы задержать нападавшего мужчину, объявили план «Перехват». Его уже разыскивают. По предварительным данным, причиной его побега из воинской части стал бытовой конфликт.
Мужчину обвиняют в дезертирстве и покушении на убийство. Ранее в интернете была опубликована информация о розыске мужчины 1995 года рождения.
Пока официальных комментариев от ведомств по поводу данного инцидента нет.