Расстрел на Народном бульваре в Белгороде: со дня трагедии прошло 11 лет

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
22 апреля 2013 года 31-летний житель Белгорода по имени Сергей Помазун взял в квартире своего отца карабин «Сайга», ружьё «Иж» и травматический пистолет, после чего на автомобиле доехал до Народного бульвара и зашёл в магазин «Охота», специализирующийся на продаже оружия. Там белгородец начал стрельбу по сотрудникам и покупателям, после чего выбежал на улицу и открыл огонь по прохожим.
Всего в результате стрельбы погибли шесть человек: из них пятеро скончались на месте, ещё один — уже в больнице. В числе погибших оказались два продавца магазина «Охота», один покупатель, прохожий и две школьницы:
Сообщалось, что две погибшие девочки учились в гимназии № 9, которая находится напротив магазина «Охота», однако знакомы друг с другом не были. Во время стрельбы они обе находились на улице.
23 и 24 апреля 2013 года в Белгороде объявлялись днями траура.
Известно, что после стрельбы Помазун скрылся на автомобиле, на котором приехал в центр, но спустя несколько минут попал в аварию с другой машиной. С места он исчез, однако водитель попавшего в ДТП авто запомнила лицо преступника, что помогло быстро установить его личность. После аварии стрелок убежал в сторону частного сектора.
Найти злоумышленника удалось только спустя полтора суток: его задержали курские полицейские, патрулирующие территорию около железнодорожного вокзала Белгорода. Помазун оказал им сопротивление и четыре раза ударил ножом начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Курского линейного отдела МВД РФ на транспорте Юрия Седых.
Позже правоохранителя наградили орденом Мужества, а других участников задержания — медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Оказалось, что Помазун ранее был судим за кражи и нападение на представителя власти. Из колонии он вышел за полгода до стрельбы в центре Белгорода — в декабре 2012 года. По первоначальной версии следствия, стрелок хотел совершить в магазине разбойное нападение.
По результатам психиатрических экспертиз Помазуна признали вменяемым, а суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе: там он находится с января 2014 года.
В 2016 году стрелок не признавал свою вину, надеялся выйти через 25 лет по УДО и отмечал, что убийства произошли случайно: мол, в этот момент у него якобы начали вырывать из рук винтовку.
Отец белгородского стрелка Александр работал простым электриком, хотя в его собственности был автомобиль BMW X5, а проживал он вместе с сыном в новой девятиэтажке. Эти факты сбивали с толку некоторых белгородцев: они думали, что отец стрелка занимает высокий пост. Оказалось же, что автомобиль мужчина приобрёл за несколько месяцев до трагедии всего за 700 тысяч рублей, часть из которых взял в кредит.
Сам же Александр позже признался, что после выхода его сына из тюрьмы в 2012 году стал замечать у него странное поведение: Сергей часто разговаривал сам с собой, множество раз включал и выключал свет в комнате и вёл замкнутый образ жизни.
Стрелок пытался сдать на права, но экзамен провалил: разозлившись, он накинулся на своего отца с ножом, после чего последний обратился в полицию с заявлением, однако там ему посоветовали решить проблему на месте при участковом. После третьего провала Сергей Помазун начал угрожать инспекторам смертью и обещать выколоть глаза их детям, а дома снова начал оскорблять родителей.
Мать стрелка обращалась в УВД и психоневрологический диспансер, но ей везде отказывали. Последний раз в УВД заявление белгородки отказались принимать 19 апреля — за несколько дней до трагедии.
По некоторым данным, за несколько дней до произошедшего убийства Помазун поссорился с охранником универмага «Белгород», который расположен вблизи места трагедии, и захотел ему отомстить: для этого мужчина начал готовиться к перестрелке.
Несмотря на то, что после трагедии прошло уже 11 лет, белгородцы всё ещё помнят о случившемся. Некоторые горожане каждый год приносят к месту стрельбы цветы, хоть их количество и поредело со временем.
Не стал исключением и 2024 год — очевидцы заметили у столба по Народному бульвару две гвоздики.