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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Стрельба

Расстрел на Народном бульваре в Белгороде: со дня трагедии прошло 11 лет

22 апреля 2024, 14:56
Фото: 1MI
Стрельба

В Белгороде вспоминают трагедию на Народном бульваре

22 апреля 2013 года в Белгороде случилась страшная трагедия: Сергей Помазун открыл стрельбу в центре города, в результате чего погибли шесть человек, включая детей. В этом году исполняется 11 лет со дня происшествия. Подробности — в материале Бел.Ру.

Что случилось 11 лет назад?

22 апреля 2013 года 31-летний житель Белгорода по имени Сергей Помазун взял в квартире своего отца карабин «Сайга», ружьё «Иж» и травматический пистолет, после чего на автомобиле доехал до Народного бульвара и зашёл в магазин «Охота», специализирующийся на продаже оружия. Там белгородец начал стрельбу по сотрудникам и покупателям, после чего выбежал на улицу и открыл огонь по прохожим.

Как звали жертв?

Всего в результате стрельбы погибли шесть человек: из них пятеро скончались на месте, ещё один — уже в больнице. В числе погибших оказались два продавца магазина «Охота», один покупатель, прохожий и две школьницы:

  • 14-летняя Алина Чижикова;
  • 17-летняя София Гуцуляк;
  • 29-летний Михаил Шамшурин;
  • 40-летний Игорь Малыхин;
  • 43-летний Александр Иваськов;
  • 49-летний Игорь Болдырев.

Сообщалось, что две погибшие девочки учились в гимназии № 9, которая находится напротив магазина «Охота», однако знакомы друг с другом не были. Во время стрельбы они обе находились на улице.

23 и 24 апреля 2013 года в Белгороде объявлялись днями траура.

Магазин «Охота», в котором Сергей Помазун начал стрельбу.Магазин «Охота», в котором Сергей Помазун начал стрельбу.
Аллея напротив магазина, где белгородский стрелок продолжил стрельбу по прохожим.Аллея напротив магазина, где белгородский стрелок продолжил стрельбу по прохожим.
На этом месте погибли белгородцы.На этом месте погибли белгородцы.
Магазин «Охота», в котором Сергей Помазун начал стрельбу.
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»

Как долго искали стрелка?

Известно, что после стрельбы Помазун скрылся на автомобиле, на котором приехал в центр, но спустя несколько минут попал в аварию с другой машиной. С места он исчез, однако водитель попавшего в ДТП авто запомнила лицо преступника, что помогло быстро установить его личность. После аварии стрелок убежал в сторону частного сектора.

Найти злоумышленника удалось только спустя полтора суток: его задержали курские полицейские, патрулирующие территорию около железнодорожного вокзала Белгорода. Помазун оказал им сопротивление и четыре раза ударил ножом начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Курского линейного отдела МВД РФ на транспорте Юрия Седых.

Позже правоохранителя наградили орденом Мужества, а других участников задержания — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Что решил суд?

Оказалось, что Помазун ранее был судим за кражи и нападение на представителя власти. Из колонии он вышел за полгода до стрельбы в центре Белгорода — в декабре 2012 года. По первоначальной версии следствия, стрелок хотел совершить в магазине разбойное нападение.

По результатам психиатрических экспертиз Помазуна признали вменяемым, а суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе: там он находится с января 2014 года.

В 2016 году стрелок не признавал свою вину, надеялся выйти через 25 лет по УДО и отмечал, что убийства произошли случайно: мол, в этот момент у него якобы начали вырывать из рук винтовку.

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Какие подробности ещё известны?

Отец белгородского стрелка Александр работал простым электриком, хотя в его собственности был автомобиль BMW X5, а проживал он вместе с сыном в новой девятиэтажке. Эти факты сбивали с толку некоторых белгородцев: они думали, что отец стрелка занимает высокий пост. Оказалось же, что автомобиль мужчина приобрёл за несколько месяцев до трагедии всего за 700 тысяч рублей, часть из которых взял в кредит.

Сам же Александр позже признался, что после выхода его сына из тюрьмы в 2012 году стал замечать у него странное поведение: Сергей часто разговаривал сам с собой, множество раз включал и выключал свет в комнате и вёл замкнутый образ жизни.

Стрелок пытался сдать на права, но экзамен провалил: разозлившись, он накинулся на своего отца с ножом, после чего последний обратился в полицию с заявлением, однако там ему посоветовали решить проблему на месте при участковом. После третьего провала Сергей Помазун начал угрожать инспекторам смертью и обещать выколоть глаза их детям, а дома снова начал оскорблять родителей.

Мать стрелка обращалась в УВД и психоневрологический диспансер, но ей везде отказывали. Последний раз в УВД заявление белгородки отказались принимать 19 апреля — за несколько дней до трагедии.

По некоторым данным, за несколько дней до произошедшего убийства Помазун поссорился с охранником универмага «Белгород», который расположен вблизи места трагедии, и захотел ему отомстить: для этого мужчина начал готовиться к перестрелке.

Белгородцы продолжают чтить память погибших

Несмотря на то, что после трагедии прошло уже 11 лет, белгородцы всё ещё помнят о случившемся. Некоторые горожане каждый год приносят к месту стрельбы цветы, хоть их количество и поредело со временем.

Не стал исключением и 2024 год — очевидцы заметили у столба по Народному бульвару две гвоздики.

Гвоздики от белгородцев на месте случившейся 11 лет назад трагедии.Гвоздики от белгородцев на месте случившейся 11 лет назад трагедии.
Гвоздики от белгородцев на месте случившейся 11 лет назад трагедии.
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Белгородцы вспоминают жертв расстрела Сергея Помазуна
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Стрельба#Новости Белгорода#Белгород#Сергей помазун
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