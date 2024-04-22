Расстрел на Народном бульваре в Белгороде: со дня трагедии прошло 11 лет

Отец белгородского стрелка Александр работал простым электриком, хотя в его собственности был автомобиль BMW X5, а проживал он вместе с сыном в новой девятиэтажке. Эти факты сбивали с толку некоторых белгородцев: они думали, что отец стрелка занимает высокий пост. Оказалось же, что автомобиль мужчина приобрёл за несколько месяцев до трагедии всего за 700 тысяч рублей, часть из которых взял в кредит.