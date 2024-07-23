Стало известно, как начнётся новый учебный год для детей в обстреливаемом Шебекино

Родительница обратилась к главе региона: «Как дети в Шебекино будут учиться? Обстановка сложная, будет ли вообще возможность обучения у наших детей, хотя бы в форме дистанта? Как учителя будут преподавать в таких сложных условиях? Будут ли вообще работать школы в Шебекино?»