Стало известно, как начнётся новый учебный год для детей в обстреливаемом Шебекино

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Родительница обратилась к главе региона: «Как дети в Шебекино будут учиться? Обстановка сложная, будет ли вообще возможность обучения у наших детей, хотя бы в форме дистанта? Как учителя будут преподавать в таких сложных условиях? Будут ли вообще работать школы в Шебекино?»
Вячеслав Гладков ответил, что школы работать будут. «Но, исходя из обстановки, думаю, что других вариантов нет — только в форме дистанционного обучения», — добавил губернатор.
В Белгороде с форматом обучения должны определиться в августе. Ранее в регионе было принято решение о том, что, если учебный год начнётся очно, то родители детей из приграничных территорий и областного центра могут не покупать школьную форму.