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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:48

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Школьники

Стало известно, как начнётся новый учебный год для детей в обстреливаемом Шебекино

23 июля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

Гладков назвал наиболее вероятный вариант начала учебного года в Шебекино

Будут ли работать школы в Шебекино, и если да, то в каком формате? Этот вопрос задают родители детей. Наиболее вероятный вариант развития событий озвучил губернатор.
Сюжет
Школы

Родительница обратилась к главе региона: «Как дети в Шебекино будут учиться? Обстановка сложная, будет ли вообще возможность обучения у наших детей, хотя бы в форме дистанта? Как учителя будут преподавать в таких сложных условиях? Будут ли вообще работать школы в Шебекино?»

Вячеслав Гладков ответил, что школы работать будут. «Но, исходя из обстановки, думаю, что других вариантов нет — только в форме дистанционного обучения», — добавил губернатор.

В Белгороде с форматом обучения должны определиться в августе. Ранее в регионе было принято решение о том, что, если учебный год начнётся очно, то родители детей из приграничных территорий и областного центра могут не покупать школьную форму.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Шебекино#Образование#Школы#Учебный год#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье
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