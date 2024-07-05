«Будем жить и учить детей дальше»: Гладков рассказал об очном обучении с 1 сентября

Глава региона сообщил, что дал соответствующее поручение министерству образования Белгородской области две недели назад. Он подчеркнул, что в 10-километровой зоне от границы очное обучение невозможно. Однако в самом Белгороде необходимо обсудить процесс выхода с дистанционки с 1 сентября.