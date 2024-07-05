«Будем жить и учить детей дальше»: Гладков рассказал об очном обучении с 1 сентября

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
На вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на вопрос местной жительницы об очном обучении в школах с начала нового учебного года. Белгородка попросила за июль–август продумать вопрос о выходе школьников с дистанта.
«Может быть, провести опрос в середине августа, по его итогам переформатировать классы в разных школах, желающих вывести на очное обучение. Желающие дистант — дома, желающие очно — в школах», — поинтересовалась Светлана.
Глава региона сообщил, что дал соответствующее поручение министерству образования Белгородской области две недели назад. Он подчеркнул, что в 10-километровой зоне от границы очное обучение невозможно. Однако в самом Белгороде необходимо обсудить процесс выхода с дистанционки с 1 сентября.
Задача поставлена и она будет выполнена. Вместе посоветуемся, совместно примем решения. Будем жить и учить детей дальше.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее у белгородских родителей уже возникали вопросы об организации очного обучения. В частности о том, почему не собираются открывать школы на Харгоре.