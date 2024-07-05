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Белгородцы просят объяснить процедуру выхода детей на очное обучение

«Будем жить и учить детей дальше»: Гладков рассказал об очном обучении с 1 сентября

5 июля 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы просят объяснить процедуру выхода детей на очное обучение

Горячая тема для белгородцев — вопрос о выходе школьников на очное обучение. Губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопросы по поводу выхода с дистанта и рассказал, ученики из каких районов Белгородчины пойдут в школы с 1 сентября.
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Дети

На вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на вопрос местной жительницы об очном обучении в школах с начала нового учебного года. Белгородка попросила за июль–август продумать вопрос о выходе школьников с дистанта.

«Может быть, провести опрос в середине августа, по его итогам переформатировать классы в разных школах, желающих вывести на очное обучение. Желающие дистант — дома, желающие очно — в школах», — поинтересовалась Светлана.

Глава региона сообщил, что дал соответствующее поручение министерству образования Белгородской области две недели назад. Он подчеркнул, что в 10-километровой зоне от границы очное обучение невозможно. Однако в самом Белгороде необходимо обсудить процесс выхода с дистанционки с 1 сентября.

Задача поставлена и она будет выполнена. Вместе посоветуемся, совместно примем решения. Будем жить и учить детей дальше.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее у белгородских родителей уже возникали вопросы об организации очного обучения. В частности о том, почему не собираются открывать школы на Харгоре.

«В центре дети, а на Харгоре — нет?» Белгородцы — о выходе детей на очное обучение
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Дети#Образование#Родители#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Министерство образования#Очное обучение
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