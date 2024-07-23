Путин назначил двух новых судей в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Произошли кадровые перестановки в судейском корпусе регионов РФ. В частности, были назначены новые председатели и судьи в областных, районных и городских судах Белгорода.
Согласно опубликованному указу, который подписал президент Владимир Путин, на должность председателя Октябрьского районного суда Белгорода назначена Наталья Головина. Ранее она занимала пост председателя Свердловского суда и специализировалась на рассмотрении гражданских дел различных категорий.
Также судьёй Арбитражного суда региона стала Ольга Витушкина.
Недавно белгородцы поинтересовались, знает ли президент России о реальной обстановке в Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Жителям ответили в оперштабе.