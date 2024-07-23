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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Суд

Путин назначил двух новых судей в Белгородской области

23 июля 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney
Суд

В Октябрьском райсуде Белгорода назначили нового председателя

Произошли кадровые перестановки в судах регионов РФ. Новые председатели и судьи назначены в нескольких судах Белгорода.

Произошли кадровые перестановки в судейском корпусе регионов РФ. В частности, были назначены новые председатели и судьи в областных, районных и городских судах Белгорода.

Согласно опубликованному указу, который подписал президент Владимир Путин, на должность председателя Октябрьского районного суда Белгорода назначена Наталья Головина. Ранее она занимала пост председателя Свердловского суда и специализировалась на рассмотрении гражданских дел различных категорий.

Также судьёй Арбитражного суда региона стала Ольга Витушкина.

Недавно белгородцы поинтересовались, знает ли президент России о реальной обстановке в Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Жителям ответили в оперштабе.

Докладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?
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