Добровольно или принудительно? Как назначают консультацию священника при разводе

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Журналисты выяснили, что священники уже давно консультируют пары по вопросам семейной жизни. Такая практика существует с 2002 года, тогда же начали работать семейно-консультативные центры при органах ЗАГС. Всего их 22 — в соответствии с числом муниципалитетов.
Священнослужители проводят групповые беседы для тех, кто хочет создать семью, и индивидуальные разговоры для желающих развестись. Беседы проходят в добровольном порядке.
Соглашение о сотрудничестве, о котором мы писали ранее, тоже заключили не впервые. Его решили просто обновить после того, как глава региона поручил улучшить систему примирения супругов. Также соглашение подразумевает разработку единого стандарта работы центров и обновление договорённостей с областным управлением ЗАГС.