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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:31

Белгородцы могут отказаться от общения со священником при разводе

Добровольно или принудительно? Как назначают консультацию священника при разводе

23 июля 2024, 08:31
Фото: управление ЗАГС Белгородской области в ВК

Белгородцы могут отказаться от общения со священником при разводе

Не так давно стало известно о том, что белгородская митрополия подписала соглашение о сотрудничестве с региональным ЗАГСом. Сообщалось, что священнослужители теперь будут консультировать белгородцев, которые пожелали пожениться или развестись. Однако это совсем не ново, узнало издание Go31.

Журналисты выяснили, что священники уже давно консультируют пары по вопросам семейной жизни. Такая практика существует с 2002 года, тогда же начали работать семейно-консультативные центры при органах ЗАГС. Всего их 22 — в соответствии с числом муниципалитетов.

Священнослужители проводят групповые беседы для тех, кто хочет создать семью, и индивидуальные разговоры для желающих развестись. Беседы проходят в добровольном порядке.

Соглашение о сотрудничестве, о котором мы писали ранее, тоже заключили не впервые. Его решили просто обновить после того, как глава региона поручил улучшить систему примирения супругов. Также соглашение подразумевает разработку единого стандарта работы центров и обновление договорённостей с областным управлением ЗАГС.

Священники будут работать с белгородцами, пожелавшими пожениться или развестись
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Консультации#Загс#Развод#Новости Белгорода#Белгород#Священники
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