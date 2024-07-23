Добровольно или принудительно? Как назначают консультацию священника при разводе

Белгородцы могут отказаться от общения со священником при разводе

Не так давно стало известно о том, что белгородская митрополия подписала соглашение о сотрудничестве с региональным ЗАГСом. Сообщалось, что священнослужители теперь будут консультировать белгородцев, которые пожелали пожениться или развестись. Однако это совсем не ново, узнало издание Go31.