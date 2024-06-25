bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Белгородцы стали меньше заключать браки в местах выездной регистрации

Лучше в ЗАГС: белгородцы стали меньше вступать в брак в местах выездной регистрации

25 июня 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы стали меньше заключать браки в местах выездной регистрации

Не так давно в перечень мест для торжественной регистрации брака внесли набережную левого берега реки Ракита в Ракитянском районе. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, какое место пользуется у белгородцев наибольшим спросом и сколько браков заключили за пределами стен ЗАГСа.

По данным регионального управления ЗАГС, в Белгородской области определили следующие места для выездной регистрации брака:

  • Белгородская государственная филармония, Белгород;
  • Просветительный центр «Город — крепость „Яблонов“, Корочанский район;
  • Парк роз, Строитель;
  • Поместье Юсуповых, Ракитное;
  • Усадебный дом Евграфа Петровича Ковалевского, с. Ютановка Волоконовского района;
  • Парк Маршалково, Строитель;
  • Парк регионального значения, Дубовое;
  • Культурно-исторический центр „Усадьба „Удеревка“ Станкевичей», с. Мухоудёровка Алексеевского округа;
  • Ботанический сад НИУ БелГУ, Белгород;
  • Рекреационный комплекс «Чистый ключ», село Солоти Валуйского района;
  • Музей народной культуры, Белгород;
  • Дом Высшего начального училища в 1913 году — Валуйский историко-художественный музей, Валуйки;
  • Объект культурного наследия регионального значения «Ветряная мельница», с. Меняйлово, Алексеевский округ;
  • Парк «СемьЯ», Новый Оскол
  • Мемориально-культурный комплекс В. Ф. Раевского, с. Богословка Губкинского округа;
  • Памятник князю Святославу Игоревичу Храброму, Чернянский район;
  • Парк «Русский Лес», Майский;
  • Дом Молодёжи «Бессоновский», с. Бессоновка, Белгородский район;
  • Центральный парк в Вейделевке;
  • Яковлевский центр культурного развития «Звёздный», Строитель;
  • Памятник старины «Вестовой колокол», Короча;
  • Центр культурного развития, с. Пушкарное;
  • Центр культурного развития, Ивня;
  • Центр культурного развития, Чернянка;
  • Набережная «В гостях у помещика Питры», с. Береговое Прохоровского района;
  • Юсуповский парк, Ракитное;
  • Спортивный парк, Алексеевка;
  • Центр культурного развития, Шебекино;
  • Площадь Славы, Прохоровка;
  • Дворец культуры, Шебекино;
  • Центр молодёжных инициатив «Мир», Прохоровка;
  • Парк физкультурно-оздоровительного комплекса, с. Красное;
  • Центр культурного развития «Оскол», Новый Оскол;
  • Центр культурного развития, Волоконовка;
  • Центр культурного развития «Молодёжный», Ракитное;
  • Дворец культуры и спорта, Грайворон;
  • Центр культурного развития «Молодёжный», Старый Оскол;
  • Центр культурного развития «Юбилейный», Бирюч.

Не так давно стало известно, что в перечень мест для торжественной регистрации брака внесли набережную левого берега реки Ракита в Ракитянском районе.

Как сообщили Бел.Ру в областном правительстве, в 2023 году в местах выездной регистрации в Белгородской области заключили 769 браков. В 2024 году — 129. Если прикинуть эти цифры на полный год, то получится лишь чуть больше 260 таких церемоний, что значительно меньше, чем в прошлом году.

Наиболее популярным местом для торжественной регистрации в 2023 году стал Дворец культуры в Дубовом.

Во сколько обойдется свадьба в 2024 году?
Узнать подробнее
Читайте также:
Жених и невеста в возрасте 70+ решились на брак в Белгородской области«Было очень громко и страшно»: Молодожёны — о свадьбе в Белгороде при обстрелеВ конце мая 77 белгородских пар сыграет свадьбу в красивую дату
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Регистрация брака#Ракитянский район#Эксклюзив#Музеи#Спортивный комплекс#Белгород#Парки#Областное правительство
Подпишитесь
Адвокат экс-замгубернатора Полежаева: Мне и моему подзащитному угрожали
Сегодня, 11:42
Дроны кошмарят, связи нет, продукты не возят: грайворонцы — о ситуации в приграничье
Сегодня, 14:38
В Белгородской области вновь запретят продавать алкоголь, но есть нюанс
Сегодня, 13:31
Власти объяснили внезапный запрет проведения выпускных вечеров в Белгородской области
Сегодня, 15:02
Самому молодому попавшему в список экстремистов белгородцу нет и 18 лет
Сегодня, 14:49
Белгородэнергосбыт предлагает юридическим лицам новый способ оплаты электроэнергии
Сегодня, 13:02