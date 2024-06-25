Лучше в ЗАГС: белгородцы стали меньше вступать в брак в местах выездной регистрации

Как сообщили Бел.Ру в областном правительстве, в 2023 году в местах выездной регистрации в Белгородской области заключили 769 браков. В 2024 году — 129. Если прикинуть эти цифры на полный год, то получится лишь чуть больше 260 таких церемоний, что значительно меньше, чем в прошлом году.