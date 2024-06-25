Лучше в ЗАГС: белгородцы стали меньше вступать в брак в местах выездной регистрации

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По данным регионального управления ЗАГС, в Белгородской области определили следующие места для выездной регистрации брака:
Не так давно стало известно, что в перечень мест для торжественной регистрации брака внесли набережную левого берега реки Ракита в Ракитянском районе.
Как сообщили Бел.Ру в областном правительстве, в 2023 году в местах выездной регистрации в Белгородской области заключили 769 браков. В 2024 году — 129. Если прикинуть эти цифры на полный год, то получится лишь чуть больше 260 таких церемоний, что значительно меньше, чем в прошлом году.
Наиболее популярным местом для торжественной регистрации в 2023 году стал Дворец культуры в Дубовом.