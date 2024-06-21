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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Во сколько обойдется свадьба в 2024 году?

Во сколько обойдется свадьба в 2024 году?

21 июня 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
28% россиян считают, что организация свадьбы в 2024 году будет стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 23% (и 27% жителей Московского региона) полагают, что сумма составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 6% (и 8% жителей Московского региона) уверены, что понадобится более 1 миллиона рублей.

Таковы результаты оппоса, проведенного ВТБ и «Открытием».

Каждый четвёртый россиянин считает, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомниться на всю жизнь. Больше всего сторонников такого формата на юге страны, меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Треть опрошенных не являются сторонниками пышных свадеб, а нейтрально к ним относятся 44%.

По мнению 9% россиян, для проведения свадьбы достаточно 100 тысяч рублей. 14% считают, что на организацию свадьбы потребуется от 100 до 200 тысяч рублей, а 19% — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если денег на свадьбу не хватает, то помогут родители, — так считает 87% россиян. 22% из них положительно относятся к финансированию свадьбы родителями, особенно часто такое мнение встречается на Северном Кавказе (34%), а 65% относятся к этому нейтрально — родители по желанию могут частично помочь детям.

За последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18% до 14%.

Большинство опрошенных (68%) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году (10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области).

Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 10–14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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