Во сколько обойдется свадьба в 2024 году?

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Таковы результаты оппоса, проведенного ВТБ и «Открытием».
Каждый четвёртый россиянин считает, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомниться на всю жизнь. Больше всего сторонников такого формата на юге страны, меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Треть опрошенных не являются сторонниками пышных свадеб, а нейтрально к ним относятся 44%.
По мнению 9% россиян, для проведения свадьбы достаточно 100 тысяч рублей. 14% считают, что на организацию свадьбы потребуется от 100 до 200 тысяч рублей, а 19% — от 200 до 300 тысяч рублей.
Если денег на свадьбу не хватает, то помогут родители, — так считает 87% россиян. 22% из них положительно относятся к финансированию свадьбы родителями, особенно часто такое мнение встречается на Северном Кавказе (34%), а 65% относятся к этому нейтрально — родители по желанию могут частично помочь детям.
За последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18% до 14%.
Большинство опрошенных (68%) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году (10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области).
Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.
*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 10–14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.