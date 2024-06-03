ВТБ запускает для бизнеса проверку партнеров из Китая за три часа

«Сегодня Китай — один ключевых торговых партнеров. Доля контрактов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с контрагентами КНР превышает 22%. За четыре месяца 2024 года зафиксирован рост количества операций ВЭД в юанях в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количества новых счетов в юанях для клиентов среднего и малого бизнеса — в 4,5 раза. Для работы на этом рынке мы предлагаем российскому бизнесу уникальную инфраструктуру сервисов, один из которых — оперативная проверка зарубежного партнера. Благодаря услуге участники внешнеэкономической деятельности могут быстро проверить китайскую компанию, что в том числе поможет принять решение о сотрудничестве», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.