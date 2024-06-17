ВТБ запускает первые сервисы ВТБ Pay в июне

«Использование платежных сервисов популярно у россиян: ими пользуется более 38%*. В 2023 году было проведено 2,8 млрд транзакций, что на миллиард больше, чем годом ранее. Внедрение платежного сервиса ВТБ Pay стало стратегической задачей для банка особенно после введения дополнительных ограничений на использование карт „Мир“ российских банков в иностранных приложениях. Поэтому мы уже начали поэтапно интегрировать ВТБ Pay в повседневные финансовые операции людей. Преимущества сервиса очевидны — это безопасно, быстро и удобно — не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений, а все оплаты производятся в пару кликов. По нашим оценкам, к концу 2024 года этим функционалом будут пользоваться свыше 300 тыс. клиентов банка ежемесячно», — заявил Ростислав Яныкин.