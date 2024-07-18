bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Митрополит Иоанн и Татьяна Слюсаренко

Священники будут работать с белгородцами, пожелавшими пожениться или развестись

18 июля 2024, 08:02
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в ВК
Митрополит Иоанн и Татьяна Слюсаренко

Белгородская митрополия и ЗАГС подписали соглашение о сотрудничестве

Теперь священнослужители будут принимать участие в работе семейно-консультативных центров при ЗАГСе. Они будут оказывать психологическую поддержку жителям Белгородской области, которые планируют сыграть свадьбу или, наоборот, развестись, рассказала начальник регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

Соглашение между Белгородской митрополией и ЗАГСом подписали вчера, 17 июля. По словам начальника регионального управления Татьяны Слюсаренко, главной целью соглашения является участие двух сторон в возрождении в Белгородской области православных духовно-нравственных семейных традиций.

В рамках сотрудничества священнослужители будут работать в семейно-консультативных центрах, созданных при органах ЗАГС. Они будут оказывать психологическую и пастырскую поддержку тем, кто желает вступить в брак, и тем, кто находится на грани развода.

Кроме того, священники и работники ЗАГСа планируют заниматься просветительской работой, направленной в том числе на «продвижение семейных ценностей и семейное консультирование».

В одном из районов Белгородской области появилась на свет первая королевская двойня
Узнать подробнее
Читайте также:
Лучше в ЗАГС: белгородцы стали меньше вступать в брак в местах выездной регистрацииЖених и невеста в возрасте 70+ решились на брак в Белгородской области
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Брак#Загс#Развод#Новости Белгорода#Митрополит иоанн#Митрополия#Белгород#Татьяна слюсаренко
Подпишитесь
Загадочная история с асфальтзаводом: что говорят белгородцы, чиновники и Роспотреб?
Сегодня, 08:45
За деньги — да: какие помещения смогли приватизировать власти Белгорода
Сегодня, 06:52
«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?
Вчера, 15:40
На 10 млн рублей от победителей шоу на НТВ белгородцам купили сертификаты на мебель
Сегодня, 07:22
Техника есть, полива нет: в Белгороде отказались от мер защиты асфальта в жару
Сегодня, 06:59
Белгородэнерго: Несанкционированные работы около ЛЭП смертельно опасны
Сегодня, 07:22