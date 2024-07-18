Священники будут работать с белгородцами, пожелавшими пожениться или развестись

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Соглашение между Белгородской митрополией и ЗАГСом подписали вчера, 17 июля. По словам начальника регионального управления Татьяны Слюсаренко, главной целью соглашения является участие двух сторон в возрождении в Белгородской области православных духовно-нравственных семейных традиций.
В рамках сотрудничества священнослужители будут работать в семейно-консультативных центрах, созданных при органах ЗАГС. Они будут оказывать психологическую и пастырскую поддержку тем, кто желает вступить в брак, и тем, кто находится на грани развода.
Кроме того, священники и работники ЗАГСа планируют заниматься просветительской работой, направленной в том числе на «продвижение семейных ценностей и семейное консультирование».