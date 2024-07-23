Белгородцы оказались большими ценителями творчества Толстого

Из числа стран дальнего зарубежья больше всего туристов прибыло из Австрии, Нидерландов и Китая, вместе они составили 72% от этого турпотока. В числе иностранных гостей также отмечены приезжие из Индии, Индонезии и Камбоджи, США, Бразилии и Аргентины. За год география «Толстого» расширилась с 30 до 35 стран мира, а турпоток из них в Ясную Поляну вырос на 7%, как и в целом общий поток приезжих на фестиваль.