Белгородцы оказались большими ценителями творчества Толстого

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
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Updated Сегодня, 11:51
С 5 по 7 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоялся VIII театральный фестиваль «Толстой. Трехдневная программа привлекла зрителей из 35 стран, собрав в легендарной усадьбе более 16 тысяч человек. Общий турпоток в дни фестиваля вырос за год на 7%.
По данным Big Data МТС, белгородцы оказались большими ценителями творчества Льва Николаевича Толстого. Больше всего российских туристов, приехавших на фестиваль, помимо жителей Белгородчины, вошли гости из Москвы, Московской и Калужской областей, Санкт-Петербурга, а также Рязанской, Орловской, Курской областей и Краснодарского края — всего в списке 71 регион, почти как год назад. Самые далекие гости прибыли почти за 10 тысяч километров с Чукотки, Сахалина, Приморья и Хабаровского края.
Из числа стран дальнего зарубежья больше всего туристов прибыло из Австрии, Нидерландов и Китая, вместе они составили 72% от этого турпотока. В числе иностранных гостей также отмечены приезжие из Индии, Индонезии и Камбоджи, США, Бразилии и Аргентины. За год география «Толстого» расширилась с 30 до 35 стран мира, а турпоток из них в Ясную Поляну вырос на 7%, как и в целом общий поток приезжих на фестиваль.
Программа трехдневного фестиваля «Толстой» в этом году включила более 100 мероприятий, в их числе были спектакли — детские и взрослые, кинопоказы, лекции, мастер-классы, квесты и многое другое. Центральным событием фестиваля стал спектакль Александринского театра по мотивам романа Льва Толстого «Воскресение» в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева, его показывали два дня — 5 и 6 июля.
«Театральный фестиваль „Толстой“ вот уже несколько лет является одним из знаковых культурных событий Тульской области. белгородцы всегда очень активно отзываются на подобные мероприятия, проходящие как на родной земле, так и в соседних регионах», — прокомментировала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.