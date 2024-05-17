МТС открыла белгородцам доступ к популярному музыкальному сервису

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Уже сегодня в приложении можно пользоваться готовыми подборками под разное настроение и случаи жизни или создавать собственные плейлисты. Контент в приложении обновляется каждую неделю, а слушателям доступны три персонализированных плейлиста «Мой Микс», «Чилаут-микс» и «Энергетик-микс».
«Наслаждаться любимыми треками можно в режиме офлайн, без интернета, и без дополнительных затрат, так как интернет-трафик у наших абонентов не расходуется. Уверена, любимая музыка может стать отличным помощником и поддержит в любой ситуации — когда приходится совсем непросто или нужно просто набраться сил и вдохновения», отметила директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
Отметим, МТС Музыка входит в топ-3 российских стриминговых сервисов. Пользоваться приложением без доплат до конца года смогут абоненты новых, то есть открытых для подключения в данный момент тарифов.
Реклама. ПАО МТС. erid: LjN8K5oG9