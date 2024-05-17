МТС открыла белгородцам доступ к популярному музыкальному сервису

«Наслаждаться любимыми треками можно в режиме офлайн, без интернета, и без дополнительных затрат, так как интернет-трафик у наших абонентов не расходуется. Уверена, любимая музыка может стать отличным помощником и поддержит в любой ситуации — когда приходится совсем непросто или нужно просто набраться сил и вдохновения», отметила директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.