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Published Сегодня, 13:39

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МТС открыла белгородцам доступ к популярному музыкальному сервису

МТС открыла белгородцам доступ к популярному музыкальному сервису

17 мая 2024, 13:39
Фото: МТС
Белгородские абоненты МТС смогут пользоваться МТС Музыкой без доплат. Весь функционал стриминг-сервиса будет полностью доступен после скачивания приложения и авторизации под своим номером, сообщила пресс-служба цифровой экосистемы.

Уже сегодня в приложении можно пользоваться готовыми подборками под разное настроение и случаи жизни или создавать собственные плейлисты. Контент в приложении обновляется каждую неделю, а слушателям доступны три персонализированных плейлиста «Мой Микс», «Чилаут-микс» и «Энергетик-микс».

«Наслаждаться любимыми треками можно в режиме офлайн, без интернета, и без дополнительных затрат, так как интернет-трафик у наших абонентов не расходуется. Уверена, любимая музыка может стать отличным помощником и поддержит в любой ситуации — когда приходится совсем непросто или нужно просто набраться сил и вдохновения», отметила директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Отметим, МТС Музыка входит в топ-3 российских стриминговых сервисов. Пользоваться приложением без доплат до конца года смогут абоненты новых, то есть открытых для подключения в данный момент тарифов.

Реклама. ПАО МТС. erid: LjN8K5oG9

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#Кристина Семенчук#Тарифы#Музыка#Приложение#Белгород#Интернет-трафик#Яндекс Музыка#МТС Музыка
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