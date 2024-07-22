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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В белгородском минтрансе подтвердили нехватку водителей

Ограничения для мигрантов повлияли на работу общественного транспорта в Белгороде?

22 июля 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском минтрансе подтвердили нехватку водителей

В России региональные власти ограничивают возможность трудоустройства мигрантов в различных отраслях. А что происходит с ограничениями в Белгородской области? Министр транспорта Сергей Евтушенко рассказал, есть ли дефицит водителей на автобусных маршрутах и такси.

В некоторых регионах РФ вводят ограничения на работу мигрантов в разных сферах деятельности. Это касается общественного транспорта, такси, розничной торговли, общественного питания, медицины и других областей.

Жители Белгородской области интересуются, как обстоят дела с трудоустройством мигрантов в различных сферах деятельности в регионе в 2024 году.

«Что делается правительством Белгородской области для жителей региона и страны в общем для улучшения качества обслуживания и приоритета граждан РФ? Есть запреты и принятые в текущем году на вышеперечисленные виды деятельности, или у нас в руководстве области в этом вопросе бездействие и игнорирование проблем с мигрантами?» — написал Максим.

Мужчине ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он пояснил, что в настоящий момент на территории области отсутствует проблема привлечения большого количества мигрантов для работы, по крайней мере, в сфере общественного транспорта и такси. Наоборот, водители сейчас в дефиците.

На территории области наблюдается противоположная проблема — отсутствие необходимого количества водителей.
Сергей Евтушенко

Напомним, недавно старооскольский перевозчик объяснил увеличение интервалов движения общественного транспорта уменьшением числа водителей на рейсах. Причиной стала аномальная жара.

Не только обстрелы: нехватку водителей автобусов объяснили аномальной жарой
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Мигранты#Такси#Дефицит#Россия#Трудоустройство#Новости Белгорода#Ограничения#Белгород
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