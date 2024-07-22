Ограничения для мигрантов повлияли на работу общественного транспорта в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В некоторых регионах РФ вводят ограничения на работу мигрантов в разных сферах деятельности. Это касается общественного транспорта, такси, розничной торговли, общественного питания, медицины и других областей.
Жители Белгородской области интересуются, как обстоят дела с трудоустройством мигрантов в различных сферах деятельности в регионе в 2024 году.
«Что делается правительством Белгородской области для жителей региона и страны в общем для улучшения качества обслуживания и приоритета граждан РФ? Есть запреты и принятые в текущем году на вышеперечисленные виды деятельности, или у нас в руководстве области в этом вопросе бездействие и игнорирование проблем с мигрантами?» — написал Максим.
Мужчине ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он пояснил, что в настоящий момент на территории области отсутствует проблема привлечения большого количества мигрантов для работы, по крайней мере, в сфере общественного транспорта и такси. Наоборот, водители сейчас в дефиците.
На территории области наблюдается противоположная проблема — отсутствие необходимого количества водителей.
Сергей Евтушенко
Напомним, недавно старооскольский перевозчик объяснил увеличение интервалов движения общественного транспорта уменьшением числа водителей на рейсах. Причиной стала аномальная жара.