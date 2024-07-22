Ограничения для мигрантов повлияли на работу общественного транспорта в Белгороде?

Мужчине ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он пояснил, что в настоящий момент на территории области отсутствует проблема привлечения большого количества мигрантов для работы, по крайней мере, в сфере общественного транспорта и такси. Наоборот, водители сейчас в дефиците.