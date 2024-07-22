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Какая звезда под угрозой? Редкий пульсар-«паук» может уничтожить своего компаньона

Какая звезда под угрозой? Редкий пульсар-«паук» может уничтожить своего компаньона

22 июля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Астрономы из Индии обнаружили редкий тип миллисекундного пульсара, который способен уничтожить свою звезду-компаньона. Подробнее о находке сообщили на сайте Hindustan times.

Пульсар представляет из себя космический объект, который излучает радио-, оптические, рентгеновские или гамма-излучения. Некоторые из них вращаются настолько быстро, что их прозвали миллисекундными: за секунду пульсары делают несколько сотен оборотов.

Редкий тип пульсара удалось обнаружить с помощью усовершенствованного Гигантского радиотелескопа метровых волн. Находка крутится вокруг маленькой звезды, которая весит одну десятую массы Солнца.

При этом пульсар находится на этапе полного поглощения своего компаньона. Его прозвали «красноспинным пауком», поскольку он не имеет оптически видимой звезды-компаньона. Возраст обнаруженного космического объекта составляет примерно 4 миллиарда лет.

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#Александра Склярова#Наука#Звезда#Астрономы
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