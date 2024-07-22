Какая звезда под угрозой? Редкий пульсар-«паук» может уничтожить своего компаньона

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Пульсар представляет из себя космический объект, который излучает радио-, оптические, рентгеновские или гамма-излучения. Некоторые из них вращаются настолько быстро, что их прозвали миллисекундными: за секунду пульсары делают несколько сотен оборотов.
Редкий тип пульсара удалось обнаружить с помощью усовершенствованного Гигантского радиотелескопа метровых волн. Находка крутится вокруг маленькой звезды, которая весит одну десятую массы Солнца.
При этом пульсар находится на этапе полного поглощения своего компаньона. Его прозвали «красноспинным пауком», поскольку он не имеет оптически видимой звезды-компаньона. Возраст обнаруженного космического объекта составляет примерно 4 миллиарда лет.