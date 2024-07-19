Учёные представили мощную, но дорогую беспроводную зарядку для электромобиля

Тем не менее эксперты продолжают оценивать потенциал этой технологии скромно. Для большинства владельцев электромобилей высокая стоимость оборудования будет недоступна, а также инфраструктура энергоснабжения не готова к такому виду зарядки. Возможно, данную технологию удастся применить на специализированных «быстрых» станциях для зарядки, но опыт с «войной штекеров» показывает, что даже для проводных зарядных станций разработка единого стандарта занимает значительное время и до сих пор не завершена.