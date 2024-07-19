Учёные представили мощную, но дорогую беспроводную зарядку для электромобиля

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Научный центр Оук-Ридж представил новую беспроводную зарядку для электрических автомобилей.
Десять лет назад учёные предполагали, что технология беспроводной зарядки станет широко распространённой. Идея заключалась в том, что автомобиль можно будет заряжать, просто припарковавшись на месте с поддерживающей системой, не требующей физического контакта с батареей.
Однако оказалось, что воплощение этой идеи столкнулось с рядом сложностей. Для мобильных телефонов технология беспроводной зарядки стала более популярной, но для автомобилей она оказалась менее эффективной из-за большего объёма энергии, необходимой для зарядки. Существующие на рынке автомобильные зарядные устройства работают медленно из-за низкой мощности.
Кроме того, для беспроводной зарядки требуется специальное оборудование, которое увеличивает стоимость и вес автомобиля. Поскольку не все автомобили оснащены такими системами, разработчики зарядных станций предпочитают использовать проводные методы зарядки.
Ситуация начинает меняться: учёным удалось улучшить процесс зарядки. После успешного создания 100-киловаттной беспроводной зарядки они смогли зарядить Porsche Taycan мощностью 270 кВт всего за несколько месяцев. Для этого были использованы лёгкие полифазные катушки диаметром менее полуметра, что сделало систему самой лёгкой в мире среди всех аналогичных по мощности.
Мощность 270 кВт — это уже серьёзно, не каждая «быстрая» проводная зарядная станция может предложить подобное значение. В настоящее время работа ведётся над снижением стоимости и упрощением производства данной системы.
Тем не менее эксперты продолжают оценивать потенциал этой технологии скромно. Для большинства владельцев электромобилей высокая стоимость оборудования будет недоступна, а также инфраструктура энергоснабжения не готова к такому виду зарядки. Возможно, данную технологию удастся применить на специализированных «быстрых» станциях для зарядки, но опыт с «войной штекеров» показывает, что даже для проводных зарядных станций разработка единого стандарта занимает значительное время и до сих пор не завершена.