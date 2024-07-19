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Электромобиль

Учёные представили мощную, но дорогую беспроводную зарядку для электромобиля

19 июля 2024, 11:25
Фото: 1MI
Электромобиль
Разработку представили исследователи из Оук-Ридж. Однако эксперты отнеслись к ней с долей сомнения, пишет «Новая Хакасия».

Научный центр Оук-Ридж представил новую беспроводную зарядку для электрических автомобилей.

Десять лет назад учёные предполагали, что технология беспроводной зарядки станет широко распространённой. Идея заключалась в том, что автомобиль можно будет заряжать, просто припарковавшись на месте с поддерживающей системой, не требующей физического контакта с батареей.

Однако оказалось, что воплощение этой идеи столкнулось с рядом сложностей. Для мобильных телефонов технология беспроводной зарядки стала более популярной, но для автомобилей она оказалась менее эффективной из-за большего объёма энергии, необходимой для зарядки. Существующие на рынке автомобильные зарядные устройства работают медленно из-за низкой мощности.

Кроме того, для беспроводной зарядки требуется специальное оборудование, которое увеличивает стоимость и вес автомобиля. Поскольку не все автомобили оснащены такими системами, разработчики зарядных станций предпочитают использовать проводные методы зарядки.

Ситуация начинает меняться: учёным удалось улучшить процесс зарядки. После успешного создания 100-киловаттной беспроводной зарядки они смогли зарядить Porsche Taycan мощностью 270 кВт всего за несколько месяцев. Для этого были использованы лёгкие полифазные катушки диаметром менее полуметра, что сделало систему самой лёгкой в мире среди всех аналогичных по мощности.

Мощность 270 кВт — это уже серьёзно, не каждая «быстрая» проводная зарядная станция может предложить подобное значение. В настоящее время работа ведётся над снижением стоимости и упрощением производства данной системы.

Тем не менее эксперты продолжают оценивать потенциал этой технологии скромно. Для большинства владельцев электромобилей высокая стоимость оборудования будет недоступна, а также инфраструктура энергоснабжения не готова к такому виду зарядки. Возможно, данную технологию удастся применить на специализированных «быстрых» станциях для зарядки, но опыт с «войной штекеров» показывает, что даже для проводных зарядных станций разработка единого стандарта занимает значительное время и до сих пор не завершена.

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#Общество#Наука#Технологии
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