Земля вращается медленнее, дни становятся длинней. Что говорят учёные?

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Учёные неоднократно заявляли, что глобальное потепление уже началось. Из-за этого многие ледники в Гренландии и Антарктиде тают, что приводит к смещению скорости вращения Земли: изначально быстрое вращение становится медленнее.
Такие изменения влияют на жизнь на Земле. Из-за замедления скорости вращения дни на планете будут становиться длиннее, хоть и не так сильно, как нам хотелось бы: разница составит всего несколько миллисекунд. Это происходит из-за того, что вода течёт с полюсов в более низкие широты, чем замедляет скорость вращения.
Замедление вращения также связано с приливным трением, вызванным Луной. Но, хоть естественный спутник Земли и повлиял на продолжительность дня на планете на миллиарды лет вперёд, если человек продолжит выбрасывать больше парниковых газов, а Земля нагреется, это приведёт к крупному изменению скорости вращения. Из-за этого Луна перестанет играть главенствующую роль в продолжительности дня на Земле.
Интересный факт: за последние 20 лет сутки на Земле уже незначительно увеличились: дни стали длиннее на 1,33 миллисекунды.
Однако из-за изменения климата меняется не только скорость вращения, но и ось.
Текущее изменение климата может, таким образом, даже влиять на процессы глубоко внутри Земли и иметь больший охват, чем предполагалось ранее.
отметил ведущий автор проведённого исследования Мостафа Киани Шахванди
Однако пока переживать не о чем: учёные уверены, что изменения незначительны и маловероятно, что они представляют какой-либо риск.
В то же время при последующих отправлениях в космос данные изменения нужно будет учитывать: даже небольшое отклонение всего в один сантиметр на Земле может вырасти до отклонения в сотни метров на огромных расстояниях. Может измениться и некоторая привычная для нас работа: например, интернет-трафик может оказаться нарушен, GPS-навигации станут менее точными, а в финансовых операциях, которые зависят от точного времени, появятся значительные погрешности.
Источник: официальный сайт Высшей технической школы Цюриха.
Напомним, что учёные в результате многолетних наблюдений пришли к выводу, что глобальное потепление уже началось. Самую высокую температуру за всё время зафиксировали в 2023 году. Однако столбик термометра с каждым годом продолжит расти, что может привести к опасному климату уже в 2030-х годах.