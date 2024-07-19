Земля вращается медленнее, дни становятся длинней. Что говорят учёные?

В то же время при последующих отправлениях в космос данные изменения нужно будет учитывать: даже небольшое отклонение всего в один сантиметр на Земле может вырасти до отклонения в сотни метров на огромных расстояниях. Может измениться и некоторая привычная для нас работа: например, интернет-трафик может оказаться нарушен, GPS-навигации станут менее точными, а в финансовых операциях, которые зависят от точного времени, появятся значительные погрешности.