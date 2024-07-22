До конца недели жители разрушенных квартир на Щорса №55А получат по 100 тысяч

Эти 610 человек уже получили по 10 тысяч рублей. 136 жителей полностью разрушенного жилья получат по 100 тысяч рублей. Сегодня, 22 июля, деньги придут из федерального бюджета в область. Если проблем не возникнет, то жителям эти средства поступят до конца недели.