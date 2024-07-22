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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

До конца недели жители разрушенных квартир на Щорса №55А получат по 100 тысяч

До конца недели жители разрушенных квартир на Щорса №55А получат по 100 тысяч

22 июля 2024, 09:23
Фото: 1MI
100 тысяч рублей могут получить собственники полностью разрушенного жилья в доме №55А на Щорса. Выплаты должны поступить до конца недели.
Сюжет
Дети

610 человек имеют регистрацию в доме №55А на Щорса. Какие меры социальной поддержки им оказали или собираются оказать, рассказали на оперативном совещании правительства региона.

Эти 610 человек уже получили по 10 тысяч рублей. 136 жителей полностью разрушенного жилья получат по 100 тысяч рублей. Сегодня, 22 июля, деньги придут из федерального бюджета в область. Если проблем не возникнет, то жителям эти средства поступят до конца недели.

29 детей побывали на отдыхе в детском лагере «Артек». 99 человек уезжали на море: 36 несовершеннолетних и 63 взрослых. Их отправляли в санатории и пансионаты. Два человека получили санаторно-курортное лечение. Ещё 17 жителей дома сейчас в Анапе.

Десять семей заключили договоры аренды жилья, и власти компенсируют затраты на это. Также один человек заключил социальный контракт.

Также пострадавшим белгородцам постоянно оказывается гуманитарная помощь.

Экспертиза дома №55А на Щорса покажет, смогут ли туда вернуться жители до 27 июля
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#Алёна Мальцева#Общество#Дети#Гуманитарная помощь#Отдых#Детский лагерь#Жители#Федеральный бюджет#Аренда жилья#Белгород#Социальная поддержка#Санатории#Щорса 55а
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