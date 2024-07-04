«Наш человек не готов ждать»: белгородцы пожаловались на неудобный светофор на Щорса

Белгородец попросил уменьшить время ожидания одного из светофоров на улице Щорса. Как рассказал местный житель, зелёный свет для пешеходов горит на остановке «Контакт» ровно 15 секунд. За это время не все пешеходы, например, женщины с детьми и пожилые люди, успевают пересечь пять полос движения и перейти дорогу на другую сторону.