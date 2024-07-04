«Наш человек не готов ждать»: белгородцы пожаловались на неудобный светофор на Щорса

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Белгородец попросил уменьшить время ожидания одного из светофоров на улице Щорса. Как рассказал местный житель, зелёный свет для пешеходов горит на остановке «Контакт» ровно 15 секунд. За это время не все пешеходы, например, женщины с детьми и пожилые люди, успевают пересечь пять полос движения и перейти дорогу на другую сторону.
Горожанин отмечает, что 15 секунд хватает, чтобы дойти до островка безопасности, но не каждый готов ждать следующего разрешающего сигнала светофора, поэтому люди идут на красный.
«Сколько здесь перехожу дорогу — а перехожу я здесь ежедневно — никто не переходит данный участок за два подхода. Все продолжают идти до конца дороги и заканчивают свой переход уже на красный свет. Причём водители зачастую сигналят, но дожидаются, когда пройдут все пешеходы. Наш человек не готов ждать два раза, чтобы перейти дорогу. И нас, пешеходов, можно понять, все так или иначе куда-то спешат», — написал Степан.
Мужчина добавил, что этот участок дороги — сложный, через несколько метров начинается перекрёсток, здесь высокий человекопоток из-за большого бизнес-центра, поэтому просто увеличить время зелёного сигнала не получится, но всё равно попросил изменить схему движения в пользу пешеходов.
В мэрии Белгорода ответили Степану, что режим работы светофора на «Контакте» действительно предусмотрен таким образом, чтобы пешеход со средней скоростью мог перейти с края проезжей части до дальнего островка.
Увеличение времени зелёного сигнала увеличит время ожидания как для транспорта, так и для пешеходов более, чем до 2-х минут. Сейчас время ожидания повторного зелёного сигнала составляет менее минуты.
мэрия Белгорода
Только люди всё равно будут переходить дорогу, как им удобно, а светофор будет гореть красным, создавая аварийно-опасную ситуацию.
Напомним, недавно у белгородцев возникли вопросы к ещё одному пешеходному переходу. Точнее, к его внезапному исчезновению. Речь идёт о переходе на проспекте Ватутина к новой «IT-школе».
Добавим также, что вчера, 3 июля, на улице Щорса автобус сбил 84-летнюю пенсионерку, как раз когда она переходила дорогу.