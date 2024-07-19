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Published Сегодня, 14:16

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Updated Сегодня, 14:18

Следком найдёт виновных в обстреле приграничья, где пострадала девочка-подросток

Следком найдёт виновных в обстреле приграничья, где пострадала девочка-подросток

19 июля 2024, 14:16
Фото: 1MI
Под огнём ВСУ пару дней назад попало село в Брянской области. Из-за удара по жилым домам ранения получила 14-летняя девочка. Следком пообещал найти виновных, пишут «Брянские новости».
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Следком

Следственный комитет начал расследовать обстоятельства ранения 14-летней девочки, которая пострадала при обстреле села в Суземском районе Брянской области.

Следком пообещал найти виновных в ранении подростка и наказать.

Обстрел брянского села произошёл пару дней назад, 17 июля. Полученные девочкой ранения оцениваются врачами как лёгкие. Также в этот день повреждения получили четыре частных дома.

Отметим, что утром 19 июля под обстрел ВСУ попали населённые пункты Белгородской области. В результате удара по Шебекино ушибы получил местный житель, от госпитализации он отказался.

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