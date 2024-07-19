Следком найдёт виновных в обстреле приграничья, где пострадала девочка-подросток

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Следственный комитет начал расследовать обстоятельства ранения 14-летней девочки, которая пострадала при обстреле села в Суземском районе Брянской области.
Следком пообещал найти виновных в ранении подростка и наказать.
Обстрел брянского села произошёл пару дней назад, 17 июля. Полученные девочкой ранения оцениваются врачами как лёгкие. Также в этот день повреждения получили четыре частных дома.
Отметим, что утром 19 июля под обстрел ВСУ попали населённые пункты Белгородской области. В результате удара по Шебекино ушибы получил местный житель, от госпитализации он отказался.