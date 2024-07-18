«Три дня не выходят на связь»: белгородцы — о приграничье, куда не закрыли въезд

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Белгородцы снова бьют тревогу по поводу приграничья, которое постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На этот раз речь идёт о Новопетровке Валуйского городского округа.
Это село, по неизвестным причинам, не было включено в список населённых пунктов, куда в связи со сложной оперативной обстановкой было решено ограничить въезд с 23 июля.
Белгородка Анастасия сообщила, что уже третий день не может связаться со своим отцом, который живёт в Новопетровке. По её словам, в селе нет электричества и газа.
«Почему не вывозите? Почему так же не даёте на аренду жилья какую-то сумму? Обстреливают из чего только можно каждый день. Дроны летают над головой как у себя дома. Нужно же как-то решать эту проблему! Сколько люди ещё будут мучиться? Это разве жизнь?» — написала женщина.
Белгородке ответил глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов. Он подтвердил, что пока село Новопетровка не вошло в список населённых пунктов, жителям которых положены компенсации за арендуемое жильё, но проблемы постараются устранить, как только это будет возможно.
Как только позволит оперативная обстановка, по согласованию с представителями МО РФ аварийные службы немедленно выедут для устранения повреждений и восстановления связи, газо- и электроснабжения домовладений жителей.
Алексей Дыбов
На это Анастасия справедливо заметила: «А оперативная обстановка позволяет там жить людям?»
Недавно в ходе заседания оперативного штаба было принято решение ограничить въезд в несколько приграничных муниципалитетов. Жителям этих районов пообещали компенсировать стоимость аренды жилья. Вот только, как считают белгородцы, в список вошли не все сёла.