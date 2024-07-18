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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Остановка

Под Белгородом добавят остановок на маршруте через аквапарк

18 июля 2024, 13:11
Фото: 1MI
Остановка

Новые остановки откроют в Белгородском районе

Остановочные пункты появятся в Нижнем Ольшанце. Через них будет курсировать автобус № 103Н, сообщает региональный Организатор пассажирских перевозок.
Сюжет
Автобус

В Нижнем Ольшанце в Белгородском районе откроют новые остановки. Они будут работать уже с завтрашнего дня, 19 июля. Через остановки курсирует автобус № 103Н.

Всего обустроено 12 остановочных пунктов. В прямом направлении это «Памятник», «Островок», «Сосновый бор», «Улица Нижняя», «Дом культуры», «Улица Песчаная», «Улица Загадка». В обратном направлении — «Памятник», «Островок», «Сосновый бор», «Улица Нижняя», «Улица Песчаная».

Предполагается, что информацию о стоимости проезда разместят непосредственно в автобусах.

Ранее стало известно, что на остановки готовы были потратить 25 млн рублей.

Добавим, что белгородцы ранее жаловались, что в выходные тяжело добраться на автобусе до Пикник-парка.

Как доехать в Пикник-парк на выходных
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Автобус#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Нижний ольшанец
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