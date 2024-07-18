Под Белгородом добавят остановок на маршруте через аквапарк

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Нижнем Ольшанце в Белгородском районе откроют новые остановки. Они будут работать уже с завтрашнего дня, 19 июля. Через остановки курсирует автобус № 103Н.
Всего обустроено 12 остановочных пунктов. В прямом направлении это «Памятник», «Островок», «Сосновый бор», «Улица Нижняя», «Дом культуры», «Улица Песчаная», «Улица Загадка». В обратном направлении — «Памятник», «Островок», «Сосновый бор», «Улица Нижняя», «Улица Песчаная».
Предполагается, что информацию о стоимости проезда разместят непосредственно в автобусах.
Ранее стало известно, что на остановки готовы были потратить 25 млн рублей.
Добавим, что белгородцы ранее жаловались, что в выходные тяжело добраться на автобусе до Пикник-парка.