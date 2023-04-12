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Как доехать в Пикник-парк на выходных

12 апреля 2023, 19:51
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются на невозможность доехать в Пикник-парк в выходные

Автобусы до парка не ходят в выходные дни. Мэр Белгорода предложил альтернативное решение для тех, у кого нет своего автомобиля и возможности доехать на такси.

Пикник-парк под Белгородом — одно из любимых мест для жителей области для семейных прогулок и активного отдыха. Но добраться до него непросто. Если в будни ещё можно доехать на общественном транспорте, хотя большинство предпочитают личный автомобиль или такси, то в выходные автобусы туда не ходят совсем. И это действительно проблема для тех, кому не по карману своя машина или поездки на такси. Как оказалось, особенно непросто семьям с несколькими детьми.

Я, как мама двоих детей, не могу добраться до парка на такси при всём желании, так как нет машин с двумя детскими креслами.
Белгородка

Градоначальник областного центра нашёл выход из ситуации для женщины, хотя и не самый удобный. Валентин Демидов посоветовал доехать на автобусе №103Н «Энергомаш — п. Разумное — с. Нижний Ольшанец» до остановки «Аквапарк», откуда можно пешком дойти до Пикник-парка. Это примерно 700 метров.

Отдельно мэр прокомментировал меньшее количество рейсов в выходные и праздничные дни.

Меньшее количество рейсов в выходные и праздничные дни в сравнении с буднями обусловлено снижением количества пассажиров. Тем не менее, мы направим ваше предложение в министерство транспорта. Надо всё-таки изучить потребность и, возможно, принять такое решение.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
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#Алина Харина#Белгородский район#Валентин Демидов#Город#Общественный транпсорт#Автобусы
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