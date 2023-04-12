Как доехать в Пикник-парк на выходных

Пикник-парк под Белгородом — одно из любимых мест для жителей области для семейных прогулок и активного отдыха. Но добраться до него непросто. Если в будни ещё можно доехать на общественном транспорте, хотя большинство предпочитают личный автомобиль или такси, то в выходные автобусы туда не ходят совсем. И это действительно проблема для тех, кому не по карману своя машина или поездки на такси. Как оказалось, особенно непросто семьям с несколькими детьми.