Как доехать в Пикник-парк на выходных

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
Пикник-парк под Белгородом — одно из любимых мест для жителей области для семейных прогулок и активного отдыха. Но добраться до него непросто. Если в будни ещё можно доехать на общественном транспорте, хотя большинство предпочитают личный автомобиль или такси, то в выходные автобусы туда не ходят совсем. И это действительно проблема для тех, кому не по карману своя машина или поездки на такси. Как оказалось, особенно непросто семьям с несколькими детьми.
Я, как мама двоих детей, не могу добраться до парка на такси при всём желании, так как нет машин с двумя детскими креслами.
Белгородка
Градоначальник областного центра нашёл выход из ситуации для женщины, хотя и не самый удобный. Валентин Демидов посоветовал доехать на автобусе №103Н «Энергомаш — п. Разумное — с. Нижний Ольшанец» до остановки «Аквапарк», откуда можно пешком дойти до Пикник-парка. Это примерно 700 метров.
Отдельно мэр прокомментировал меньшее количество рейсов в выходные и праздничные дни.
Меньшее количество рейсов в выходные и праздничные дни в сравнении с буднями обусловлено снижением количества пассажиров. Тем не менее, мы направим ваше предложение в министерство транспорта. Надо всё-таки изучить потребность и, возможно, принять такое решение.
Валентин Демидов, мэр Белгорода