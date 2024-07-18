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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Паук-оса

Осы-гиганты и ядовитые пауки: какие насекомые появляются в России из-за сильной жары?

18 июля 2024, 13:32
Фото: newsrobotics.ru
Паук-оса
Стабильно высокая температура может привести к появлению новых насекомых, которые обычно обитают в Азии. Но если в странах СНГ закрепится сильная жара, то жителям следует приготовиться к появлению ос пелопей и сколий-гигантов. Что это за насекомые и какую опасность представляют, читайте в тексте.

Биологи уже давно предупреждают россиян о том, что в южных городах из-за жары могут распространяться осы пелопеи и сколии-гиганты. Эти насекомые внешне очень напоминают ос или пчёл, поэтому многие начинают их пугаться. Но так ли они страшны на самом деле?

Специалисты утверждают, что они неопасны. Например, осы пелопеи являются южным видом, которые охотятся только на пауков. Именно поэтому некоторые осы данного вида могут поселиться на балконах россиян: их гнёзда сделаны из глины. Но пелопеи — одиночки, поэтому никакой опасности для людей не представляют.

Оса пелопеяОса пелопея
Оса пелопея
Фото: bogatyr.club

Сколии-гиганты — самые крупные представители шершней, которые недавно заметили в столице: их появление тоже связано с сильной жарой. Но, несмотря на пугающий вид, они не агрессивны.

Сколии-гигантыСколии-гиганты
Сколии-гиганты

Кроме того, в некоторых российских регионах появился ядовитый южный вид пауков с осиной расцветкой — аргиопа Брюнниха или паук-оса. Хоть они и являются ядовитыми, их укус не представляет никакой угрозы, но может быть очень болезненным.

аргиопа Брюннихааргиопа Брюнниха
аргиопа Брюнниха
Фото: poknok.art
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#Александра Склярова#Общество#Насекомые#Оса
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