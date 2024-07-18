Осы-гиганты и ядовитые пауки: какие насекомые появляются в России из-за сильной жары?

Биологи уже давно предупреждают россиян о том, что в южных городах из-за жары могут распространяться осы пелопеи и сколии-гиганты. Эти насекомые внешне очень напоминают ос или пчёл, поэтому многие начинают их пугаться. Но так ли они страшны на самом деле?